L’ala australiana Natalia Lalic nuovo acquisto di A.S. Vicenza

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Nuovo acquisto per A.S. Vicenza! Natalia Lalic, ala di 180 centimetri, classe 1999, australiana di Adelaide, arriva in Italia dopo aver giocato l’anno scorso in Portogallo nella Liga Feminina, con la maglia dell’Imortal Lusiadagas.

Doppia cifra di media in 26 partite, 36% di realizzazione al tiro pesante e quasi il 90% ai tiri liberi, Lalic ha disputato un campionato importante in terra lusitana ed è pronta a misurarsi nuovamente con il campionato italiano, dopo una breve parentesi a Treviso tra il 2023 e il 2024.

In precedenza, Lalic aveva giocato al college con Indiana State; tra le altre sue esperienze, un campionato in patria con le Woodville Warriors; quindi, nella stagione 2024-25, ha militato nel campionato islandese, vestendo la casacca del Thor AK Akuteyri. L’aggiunta di Lalic consegna quindi a coach Sacchi una giocatrice di alto livello, un’ala con tanti punti nelle mani che può spostare gli equilibri del campionato biancorosso.

Giocatrice d’esperienza, con un bagaglio che l’ha fatta giocare in tre continenti diversi, sarà un tassello fondamentale per la stagione in arrivo.