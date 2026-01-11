La Rangers Rugby Vicenza in rimonta é corsara a Biella

Biella Rugby – Rangers Rugby Vicenza 33–17 (19-12)
Marcatori. p.t. 4’ m. Chimenti Borrell tr. Heymans (0-7), 8’ m. Ghelli n.t. (5-7), 10’ m. Tabet tr. Cruciani (12-7), 14’ m. Foglio Bonda tr. Cruciani (19-7), 27’ m. Tavuyara n.t. (19-12); s.t. 45’ m. Vunisa tr. Heysmans (19-19), 51’ m. Gomez n.t. (19-24), 57’ m. Tavuyara tr. Heysmans (19-31), 60’ meta Foglio Bonda tr. Cruciani (26-31), 70’ c.p. Heysmans (26-34), 75’ c.p. Heysmans (26-37), 80’ m. De Biaggio tr. Cruciani (33-37)
Biella Rugby Club: Vermeulen; Ghelli (37’ Dapavo), Foglio Bonda, Cruciani, Tabet (66’-76’ Leuila); Wentzel, Dabalà (65’ Besso); Gonella (70 L. Loretti), Zucconi, Barilli (55’ Mondin); Eschoyez (54’ T. Ouattara), De Biaggio; Leuila (52’ Vecchia), J.M. Ledesma (73’ Casiraghi), De Lise (cap.) (70’ M. Ouattara)
All. Benettin
Rangers Vicenza: Sperandio; Tavuyara (73’ Vaccaro), Filippetto, Leaupepe, Coppo; Heymans, Panunzi (cap.) (77’ Gregorio); Vunisa, Gomez, Tramvaiolo (46’ Pretz); Ramasibana (77’ Sottana), Riedo (46’ Parolo); Avila Recio (75’ Leso), Chimenti Borrell (54’ Ferrara), Zago (60’ Braggiè). All. Cavinato
Arb. Lorenzo Pedezzi (Brescia). AA1 Dario Merli (Ancona) AA2 Luzza Antonio (Torino)
TMO Stefano Roscini (Milano)
Calciatori: Cruciani (Biella Rugby) 4/5; Heymans (Rangers Vicenza) 5/7
Cartellini: 39’ cartellino giallo a Eschoyez (Biella Rugby), 64’ cartellino giallo a Vecchia (Biella Rugby), 79’ cartellino giallo a Leaupepe (Rangers Vicenza)
Note: Campo in buone condizioni, giornata soleggiata, circa 12°, presenti circa 900 spettatori.
Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 2, Rangers Vicenza 5
Player of the match: Samu Vunisa (Rangers Vicenza)