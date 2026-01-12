A marzo torna il Vicenza Running Festival con la sua seconda edizione

Dopo il successo della prima edizione torna il Vicenza Running Festival!

Sarà un marzo a tutta corsa con oltre 20 eventi in calendario che spaziano tra agonismo, sport amatoriale e cultura, con il gran finale riservato il 14 all’Ultrabericus e il 15 marzo alla StraVicenza.

Nel mezzo tanti appuntamenti con una regia organizzativa che vede numerose realtà del territorio pronte a fare squadra: in primis PWT Italia con il suo vulcanico team manager Gabriele Viale e poi Atletica Vicentina, Ultrabericus Team e, naturalmente, il Comune di Vicenza.

Main sponsor sarà Banca delle Terre Venete, che rinnova il suo impegno al fianco di quelle manifestazioni che coinvolgono, sport e giovani all’insegna dei valori e del territorio.

La manifestazione, che è stata presentata questa mattina a Palazzo Trissino e che si svolgerà dal 7 al 15 marzo, torna a celebrare il suo profondo legame con l’atletica, dando l’opportunità di vivere emozioni uniche nei 22 eventi in calendario, dalla corsa al trail, dalla camminata al nordic walking, dall’orienteering al trekking urbano.

A presentare l’evento, il sindaco Giacomo Possamai, l’assessore allo sport Leone Zilio, il general manager del Vicenza Running Festival Gabriele Viale, il direttore tecnico del Vicenza Running Festival Enrico Pollini, la presidente di Atletica Vicentina Barbara Lah, il presidente di Ultrabericus Team Matteo Maggiolaro.

L’organizzazione, che ha come capofila le Asd Atletica Vicentina, Ultrabericus Team e Pwt Italia, vede la collaborazione di Afv Beltrame Asd, Amici dell’Atletica Vicenza Asd, Arces, Cai Vicenza, Dlf Corriretrone Asd, Csi Vicenza, Gruppo sportivo Alpini Vicenza, Ufficio scolastico provinciale di Vicenza, Vicenza Marathon, Vicenza Orienteering Team, Vicenza Runners, con i patrocini di Sport e Salute, Special Olympics Veneto, Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Città di Vicenza, Università di Verona – Management delle attività sportive innovative e sostenibili (sede Vicenza) e Confindustria Vicenza.

“La seconda edizione è sempre la più complessa e, allo stesso tempo, la più importante: il rischio è quello di realizzare un grande evento un anno e non riuscire poi a garantirne la continuità, trasformandolo in una vera tradizione. – ha dichiarato il sindaco – Per questo siamo particolarmente soddisfatti di essere riusciti a riproporre anche quest’anno il Vicenza Running Festival, con l’obiettivo di farla diventare un punto di riferimento stabile nel panorama sportivo della città. Se gli anniversari sono il segno di una comunità dinamica, questa manifestazione dimostra anche la capacità di Vicenza di mantenere saldi i propri fondamenti nel tempo. A settant’anni dalla sua nascita, continuare a celebrare e investire risorse nel campo di atletica Perraro racconta una città che sa valorizzare la propria storia, ma anche innovare e guardare al futuro. Il Vicenza Running Festival è prima di tutto un grande lavoro di sistema: mette in rete ciò che già esiste, grazie alla collaborazione di tutte le realtà sportive cittadine, introducendo nuove iniziative e dando loro maggiore forza e visibilità. Per questo ringrazio le tantissime associazioni e società sportive che contribuiranno ai numerosi eventi in programma nei nove giorni del festival, rivolti non solo alla città ma a un territorio molto più ampio. Vicenza, con i suoi 110 mila abitanti, è il capoluogo di una provincia che ne conta 860 mila, e iniziative come questa parlano a tutto il territorio”.

«Stiamo strutturando, anno dopo anno, un ecosistema cittadino del running con il coinvolgimento di quelle realtà che ogni giorno, sul territorio, affrontando innumerevoli difficoltà, tengono vivo il fuoco sacro della corsa. – ha detto Gabriele Viale, event manager del Vicenza Running Festival – Un evento unico che intende trasformare la città Unesco e le sue meravigliose aree verdi, comprendenti i Colli Berici, in un palcoscenico sportivo a cielo aperto, dove tutti possano trovare il proprio spazio, rispettando il proprio ritmo».

«Il concept di riunire più manifestazioni di running per creare un grande evento era già nella decisione, presa quindici anni fa, di far correre l’Ultrabericus Trail il sabato prima della StraVicenza – ha ricordato Enrico Pollini, direttore tecnico del Vicenza Running Festival – Ci è voluto un po’ di tempo, ma attorno a quel nucleo si è riusciti finalmente a catalizzare tutte le società vicentine per l’organizzazione corale di un Festival che raccoglie davvero tutte le declinazioni della corsa, per tutti, per tutte le età, nei luoghi più iconici di Vicenza. Dopo il kick off dell’anno scorso, il programma si è consolidato e arricchito, con un respiro che apre a futuri orizzonti di internazionalità. La sfida logistica di coordinare tante manifestazioni diverse è lanciata e sarà risolta con le sinergie necessarie e con le economie di scala che un grande evento comporta».

«Il Vicenza Running Festival propone nove eventi dedicati alla corsa a 360 gradi, ma il suo vero valore aggiunto è il carattere itinerante e diffuso dell’iniziativa, che coinvolgerà tutta la città e alcuni dei suoi luoghi più iconici, da piazza dei Signori a Parco Querini, dal Parco della Pace a Monte Berico. – è il commento dell’assessore allo Sport e ai Grandi eventi Leone Zilio – Le gare e le iniziative attraverseranno vie, piazze e quartieri, dal centro storico alle zone più periferiche, trasformando il festival in un grande evento di promozione dello sport e del benessere, ma anche in un’importante occasione di valorizzazione turistica di Vicenza. Il Vicenza Running Festival conferma inoltre la città tra le pochissime realtà italiane – insieme a Roma e Milano – in grado di ospitare un evento di running strutturato su più giorni».

«Il Vicenza Running Festival rappresenta per Atletica Vicentina molto più di una rassegna di eventi: è un progetto culturale e sportivo che valorizza la storia dell’atletica cittadina e, allo stesso tempo, guarda al futuro. – ha precisato Barbara Lah, presidente di Atletica Vicentina Asd – Dedicare questa edizione ai 70 anni del campo Guido Perraro significa rendere omaggio a un luogo che ha formato generazioni di atleti e persone e continua a essere un punto di riferimento per la comunità. Come società capofila, siamo orgogliosi di contribuire a un’iniziativa inclusiva, capace di coinvolgere società sportive, scuole, famiglie e atleti di ogni livello, facendo della corsa uno strumento di crescita e condivisione per tutta la città».

«Arriviamo a questa 15esima edizione di Ultrabericus felicissimi di portare avanti un evento che si conferma tra i primi in Italia per numero e livello dei partecipanti, tra cui quest’anno spiccano la Nazionale Fidal di trail e il Team Salomon, – ha affermato Matteo Meggiolaro, presidente di Ultrabericus Team – ma soprattutto di aver contribuito alla nascita e alla crescita di un evento come il Vicenza Running Festival. Siamo fortemente convinti che la collaborazione tra le società vicentine possa portare a grandi risultati e che sia importante continuare a lavorare in un’ottica di crescita condivisa, che faccia bene alla comunità, agli sportivi e al territorio”.

I main event: Ultrabericus Trail e Stravicenza

Taglierà il traguardo delle 15 edizioni la grande classica di avvio stagione del trail running nostrano. Sabato 14 marzo Ultrabericus Trail punta a superare i 2mila pettorali con le sue distanze, rese avvincenti dal periplo dei Colli Berici, tra single track, mulattiere e carrarecce, con partenza e finish line a Piazza dei Signori: Integrale (65K, 2500 mD+), staffetta “Twin Lui&Lei” (34K+31K, 2500 mD+), Marathon (43K, 1500 mD+) Urban e Nordic (21K, 700 mD+) e la nuovissima Joelette Special Olympics (21K). Tra i top runner al via, la Nazionale Fidal di trail running, che ha scelto la competizione come test event in preparazione degli Europei in Slovenia a giugno, e il nuovo team trail Salomon Italia, che sarà presentato proprio a Vicenza.

Domenica 15 marzo, il finale sarà affidato alla Stravicenza. Con arrivo nella splendida cornice di Piazza dei Signori la 24esima edizione della tradizionale 10K, omologata Fidal e gemellata con Marathon du Lac e Maxi Race d’Annecy, sarà nuovamente Trofeo Banca delle Terre Venete. Una mattinata di sport e condivisione, a cui saranno chiamati a partecipare famiglie e studenti delle scuole elementari, medie e superiori con gli specifici percorsi (10K e 5K) di Stravicenza Family & Scuole. Dal 12 al 15 marzo, inoltre, la Corte dei Bissari e Piazza dei Signori saranno le location del nuovo Running Expo & Test di iRun, dove conoscere e testare le proposte delle collezioni scarpe e materiali tecnici delle principali aziende specializzate.

Donne, scuola e mondo del lavoro

In apertura della kermesse si festeggerà in anteprima la Giornata internazionale della Donna. Al via da piazza dei Signori SheUltra Italy Vicenza in Rosa: una 18K competitiva su terreno misto collinare e una camminata (10K) interamente rivolte alle donne, con la sinergia tra Vicenza Marathon, Vicenza Runners e Afv Beltrame.

Sotto l’egida del Provveditorato agli Studi – Ufficio scolastico provinciale, il mondo della scuola sarà impegnato al Parco Querini per la finale studentesca provinciale di corsa orientamento (9 marzo) con il Vicenza Orienteering Team, e al Parco della Pace per Vicenza che corre (11-12 marzo), una due giorni che coinvolgerà team delle scuole medie e superiori. Si metteranno in gioco anche le aziende nella staﬀetta 10x1km (13 marzo), con la gestione tecnica di Pwt Italia.

Cross, Nordic walking, Orienteering, Trekking e Camminata

Sempre al Parco Querini, il giorno 8 marzo, si terranno il 3° Gran Premio Csi Città di Vicenza – Memorial Fulvio Costa, campestre provinciale Csi di Amici dell’Atletica Vicenza, in ricordo del giovane atleta azzurro del Csi Fiamm, il Nordic Walking Style, contest tecnico a squadre di Gsa Vicenza, e a seguire la prova di Campionato Orienteering Csi organizzata da Arces.

Su un itinerario storico-culturale guidato da Cai Vicenza si potrà, inoltre, visitare il centro storico con un trekking urbano accessibile a tutti (8 e 14 marzo).

I più mattinieri potranno condividere la rilassante esperienza di training all’alba Corri per Vicenza (10 marzo), coordinata da Atletica Vicentina, invece gli amanti dello sprint l’adrenalinica corsa in salita Monte Berico on ﬁre (10 marzo), con match a eliminazione diretta, lungo i settecenteschi portici dell’omonimo santuario, con il supporto di Amici dell’Atletica e Gsa Vicenza.

Al Parco Retrone, per chi predilige gli orari serali, arriva Corriretrone in Notturna (11 marzo) del Dlf Corriretrone, evento ludico-motorio a passo libero, mentre lo Young Trail Contest (12 marzo) di iRun farà gareggiare ragazzi dai 16 ai 23 anni al Parco della Pace.

Il libro sui 70 anni del Campo Perraro

Il Cinema Odeon ospiterà ben tre incontri di approfondimento a tema corsa.

Si partirà con il convegno di Special Olympics Veneto, realtà che contribuirà a rendere inclusive le gare previste nel corso del Festival. Sarà poi la volta della presentazione del nuovo libro di Bruno Cerin, presidente onorario di Atletica Vicentina e memoria storica dell’atletica locale, “Un campo, Una Città, Una Provincia, 1956-2026, Quante storie sul campo di atletica Guido Perraro”, e del cortometraggio di Filippo Caon “Sulla linea rossa”, seguito dal talk con le stelle del trail running.

La partnership con l’Università di Verona – Management delle attività sportive innovative e sostenibili, sede di Vicenza, verrà rinnovata con il convegno “L’atletica italiana in prospettiva dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2026” (13 marzo) nel complesso universitario Viale Margherita. Come da tradizione, infine, a Palazzo Thiene Bonin Longare, sede di Confindustria Vicenza, la speciale serata di gala a invito (13 marzo).