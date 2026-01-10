Al Menti il LR Vicenza piega l’Ospitaletto con il gol di Cuomo

Al Menti prima partita casalinga del 2026 per il L.R. Vicenza che ospita l’Ospitaletto Franciacorta.

Neppure 5’ di gioco e arriva il vantaggio biancorosso grazie al tap-in sotto porta di Cuomo dopo una bella azione partita sulla destra.

1-0 il risultato su cui si chiude un primo tempo sostanzialmente scialbo in cui la squadra di Gallo, pur avendo il possesso costante della palla, non é riuscita quasi mai a rendersi veramente pericolosa.

Inizia la ripresa con subito un cambio per Vecchi che manda in campo Talarico al posto di capitan Costa.

Ed é proprio il n. 44 ad avere per due volte la possibilità del raddoppio. Prima davanti alla porta controlla ma calcia a lato e, poi, di testa manda alto sopra la traversa.

Dalla panchina intanto sono entrati Caferri, Rauti e Rada per Tribuzzi, Stückler e Capello. La squadra ha iniziato a spingere con maggior continuità anche se i ritmi sono sempre piuttosto blandi.

L’Ospitaletto reclama un calcio di rigore per un fallo di Caferri dal limite, ma il direttore di gara dopo un attento check non concede la massima punizione e si riprende a giocare. Fuori anche Zonta per Cavion.

Stessa decisione dell’arbitro Diop sul fallo in area chiesto dal Vicenza. Nulla di fatto e sei minuti di recupero al termine dei quali i biancorossi possono festeggiare il primo successo del 2026.

Ben vengano i tre punti, per il resto prestazione da rivedere come già successo la settimana prima con l’Albinoleffe. E domenica prossima il derby con l’Arzignano Valchiampo.