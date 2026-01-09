A Milano la sfida tricolore della Migross Asiago inizia sabato contro Cortina

HOCKEY GHIACCIO – A Milano si svolgerà la Final Four che assegnerà il titolo di Campione d’Italia 2025/26. Le quattro squadre classificate sono, in ordine di graduatoria, Asiago, Renon, Vipiteno e Cortina. Le formazioni si sono guadagnate il diritto di giocare questa finale attraverso gli scontri diretti giocati nell’AlpsHL, a cui hanno partecipato anche Merano, Gardena ed Egna. La formula prevede due semifinali, le vincenti si giocheranno lo scudetto in una gara secca, programmata per le 20 di domenica 11 gennaio.

Il derby veneto è il primo match del programma: face off alle 15.30 di sabato 10 gennaio. L’accoppiamento fra i giallorossi e gli ampezzani è stato automatico, secondo il classico meccanismo che associa la miglior

classificata alla quarta. Le due formazioni hanno già disputato tre incontri ufficiali quest’anno e il fattore campo è sempre stato decisivo: la Migross ha vinto la prima partita all’Odegar per 4-2 mentre il Cortina si è

imposto per 5-4 all’over time e poi 5-2 nei match disputati in Cadore. Anche alla luce di questi precedenti

la partita si presenta in grande equilibrio, come spesso capita nell’hockey la bilancia penderà dalla parte

della formazione che avrà le motivazioni per crederci dal primo all’ultimo secondo di gioco.

Da Asiago: i Leoni si presentano a questo appuntamento con l’inerzia positiva di una serie di 6 vittorie

consecutive. Fondamentale per tenere viva questa sequenza è stato il miglioramento della gestione della

fase difensiva, grazie ad una maggior disciplina e ad uno special team più ordinato è migliorata la media

delle reti subite, abbassandola a 1,5 ogni 60 minuti. Il sistema di gioco impostato da coach Parco è però a

trazione anteriore: l’attacco degli Stellati è il più prolifico della Lega, spiccano la vena realizzativa e la

continuità della linea composta da Valentini, Porco e Chiodo che da inizio stagione sono quasi

infermabili, e si piazzano nell’ordine primo, terzo e quarto nella graduatoria individuale dei punti marcati

in AlpsHL. Il roster è al completo, pronto a rispondere alle scelte fatte dallo staff tecnico giallorosso.

Da Cortina: gli Scoiattoli scenderanno sul ghiaccio con lo scudetto cucito sulle maglie e determinati a

difenderlo dall’assalto dell’Asiago. Il momento non è dei migliori, in AlpsHL dopo una serie di 6 vittorie

consecutive hanno inanellato 4 sconfitte. In questi giorni coach Glavic avrà certamente lavorato per

riportare la sua squadra nei binari giusti, cercando di ritrovare la compattezza che aveva permesso al

Cortina di essere sempre competitivo. La difesa sta fornendo un rendimento secondo le aspettative, con

statistiche da prima metà della classifica mentre l’attacco sta faticando a trovare con continuità la via

della rete. Gli 81 gol marcati in AlpsHL piazzano il reparto offensivo al penultimo posto della classifica di

rendimento. Fondamentale sarà la vena realizzati dell’attaccante finnico Oskari Kalajanniska, top scorer degli Ampezzani con 42 punti, di cui 13 reti.

La seconda semifinale si giocherà sempre sabato, alle ore 20. Si affronteranno Vipiteno e Renon, in un

altro incontro quanto mai equilibrato. Le due formazioni stanno avendo una buona stagione, in AlpsHL

hanno un rendimento piuttosto simile: al momento il Renon ha 7 punti di vantaggio, ma ha giocato 2

partite in più. I due precedenti stagionali sono stati molto combattuti, ha sempre vinto la formazione di

casa e sempre agli over time. Veramente difficile pronosticare chi potrà affrontate la vincente fra Cortina

ed Asiago. Chiunque delle due pretendenti guadagnerà il diritto di giocare la finale sarà un avversario veramente ostico per una delle due formazioni venete.