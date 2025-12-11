Dal 27 al 29 dicembre torna in campo la Volley Christmas Cup-Trofeo Volksbank

PALLAVOLO GIOVANILE – Si rinnova l’appuntamento con la Volley Christmas Cup-Trofeo Volksbank, torneo di pallavolo giovanile femminile giunto alla terza edizione e in programma dal 27 al 29 dicembre. A organizzarlo, Palladio Vicenza Volley, Unione Sportiva Torri e Volley San Paolo Vicenza, che anche quest’anno hanno stretto una sinergia per lo sviluppo del volley sul territorio con una particolare attenzione al settore giovanile.

In arrivo, tre giornate di sport e amicizia, con ben quattro categorie previste: Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18 femminile, con tutte le finali in programma il 29 dicembre a partire dalle 10 al palazzetto di via Goldoni a Vicenza.

La Volley Christmas Cup-Trofeo Volksbank continua a crescere e lo testimoniano i numeri. Ai nastri di partenza ci saranno 10 squadre in più (74 contro le 64 del 2024) e 251 partite (lo scorso anno erano state 200) ospitate da 23 campi in 6 comuni. Una curiosità: nella scorsa edizione, ad aggiudicarsi il premio di miglior attaccante della categoria under 18 fu Rossella Coradin, attualmente in prima squadra nella rosa della Volksbank Vicenza Volley in B1.

L’evento è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa al palazzetto dello sport cittadino di via Goldoni. Al tavolo, Franco Scanagatta (presidente di Palladio Vicenza Volley), Nicola Bastianello (presidente dell’Unione sportiva Torri) e Dario Tagliabue, direttore organizzativo del torneo, affiancati da tre giocatrici della prima squadra della Volksbank Vicenza Volley (la capitana Natasha Spinello e le centrali Beatrice Bacchilega e Martina Pegoraro).

In apertura, Scanagatta ha ringraziato tutti coloro che lavorano con grande passione per un “torneo diventato appuntamento fisso dello sport vicentino“. Dal canto suo, Bastianello ha ringraziato i “tanti volontari in servizio e tutte le Amministrazioni che sostengono questo evento: facendo gruppo riusciamo a organizzare un torneo di questo livello”, oltre a sottolineare l’importanza di “investire sulle giovani e dunque sul futuro”.

Dario Tagliabue, invece, ha snocciolato i numeri del torneo. “Ci eravamo lasciati l’anno scorso con la promessa di arrivare a 70 squadre e siamo giunti a 74, mettendo un limite per garantire fluidità organizzativa. Si potrebbe arrivare in futuro anche a 100; nel 2024, avevamo chiuso le adesioni il 15 novembre mentre quest’anno, nonostante dieci formazioni in più, il torneo era già al completo il 25 ottobre. Le formazioni arriveranno da 10 regioni, dal Trentino al Lazio, ci saranno 1500 atlete e circa 1000 accompagnatori. Saranno serviti 6000 pasti, si giocherà in 23 campi di sei comuni e abbiamo sette hotel completamente pieni. La sinergia tra Us Torri e Palladio Vicenza Volley vedrà anche la disputa dopo le premiazioni dell’amichevole tra le prime squadre (B2 e B1) delle due società”.

Ricco anche il parterre di autorità, con il consigliere delegato allo sport della Provincia di Vicenza Alberto Bertoldo, l’assessore allo sport del Comune di Vicenza Leone Zilio, il “collega” di Torri di Quartesolo Matteo Zocca, Domenico Piano (consigliere Fipav Veneto), Ilaria Gatti (presidente territoriale Fipav Vicenza) ed Emiliano Barban (fiduciario territoriale CONI). Per Volksbank, anche quest’anno title sponsor del torneo, presente in primis Andrea Garbin (direttore area Vicenza e Marostica).

“Questo torneo – ha affermato Bertoldo – merita un risalto extraprovinciale: lo sport è anche la prima attività sociale nel territorio”.

Zilio si è complimentato con gli organizzatori e ha evidenziato la ricaduta turistica sulla città.“Crediamo tanto nel Natale, che da noi dura 40 giorni con oltre 200 eventi a dicembre”.

“Questo torneo – ha fatto eco Zocca – sta crescendo sempre più ed è diventato ormai un appuntamento fisso per Torri, per Vicenza e per gli altri comuni coinvolti, con un evento che dà un senso di comunità”.

“Lo sport – le parole di Domenico Piano – unisce ed è bello vedere la socializzazione di tante ragazzine”.

“Per le squadre – ha aggiunto Ilaria Gatti – è anche un’occasione in più per fare gruppo e giocare partite importanti. Ringrazio la Commissione arbitri che ha messo a disposizione più di 80 direttori di gara per questa tre giorni e le Amministrazioni comunali che concedono gli impianti”.

Nel suo intervento, invece, Barban ha sottolineato la capacità delle società “di lasciar da parte il campanilismo e lavorare insieme per questo evento”. “Siamo una banca – ha chiuso il cerchio Garbin – radicata sul territorio e attenta ai giovani e questo torneo è un’occasione perfetta per essere presenti. Siamo molto contenti di sostenere questa iniziativa giunta al terzo anno”.

I dettagli: https://palladiovicenzavolley.it/3-christmas-cup-trofeo-volksbank/