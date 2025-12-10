La tribuna d’onore dello stadio Romeo Menti verrà intitolata a Giulio Savoini

CALCIO – La tribuna d’onore dello stadio Romeo Menti di Vicenza sarà intitolata a Giulio Savoini, già calciatore prima e allenatore poi del Lanerossi Vicenza, scomparso nel 2015. La richiesta, approvata dalla Giunta comunale, è stata presentata dal consigliere comunale Giacomo Bez.

“Accolgo con grande soddisfazione la decisione della Giunta di intitolare la tribuna d’onore del nostro stadio Romeo Menti a Giulio Savoini – le parole del consigliere Bez – Una scelta doverosa e significativa. Giulio Savoini, storica bandiera biancorossa, è stato un autentico simbolo del calcio vicentino: 317 presenze con la maglia della nostra città, un impegno costante e appassionato che ha poi proseguito anche nel ruolo di guida tecnica. Savoini è stato esempio di dedizione e di attaccamento ai colori, qualità che lo hanno reso una vera leggenda non solo per Vicenza, ma per tutto il calcio italiano. Savoini rappresenta un pezzo di storia sportiva e identitaria della nostra città. A dieci anni dalla sua scomparsa, ovvero nel primo momento utile per farlo secondo le normative vigenti, Vicenza ha finalmente scelto di rendergli l’onore che merita. È un gesto che restituisce il giusto valore a una figura centrale nella storia del club. La decisione è stata condivisa anche con i vertici dell’ L.R. Vicenza e ora, una volta ottenuta l’ultima conferma da parte del Prefetto, che mi auguro arrivi presto, potremo celebrare questa intitolazione insieme alla società, alla famiglia e ai tifosi, magari con la posa di una targa proprio all’ingresso della tribuna d’onore”.

L’intitolazione a Savoini della tribuna d’onore, recentemente oggetto di lavori di ampliamento, arriva a dieci anni dalla scomparsa dell’ex giocatore biancorosso e ha ricevuto il parere positivo della commissione consultiva per la toponomastica cittadina. Giulio Savoini ha legato la sua carriera al Lanerossi Vicenza diventando una bandiera della squadra biancorossa giocando tra il 1953 e il 1966, ricoprendo poi il ruolo di viceallenatore dal 1977 al 1979, e di allenatore nel 1981 e nel 1990.