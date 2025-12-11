Domenica per la Rangers Rugby Vicenza c’è la sfida alla capolista Viadana

RUGBY SERIE A ELITE – Domenica 14 dicembre, alle ore 14.30 alla Rugby Arena di Vicenza, la sesta giornata del Soladria Serie A Elite vedrà in campo Rangers Rugby Vicenza e Rugby Viadana 1970.

I biancorossi ritornano tra le mura amiche della Rugby Arena per un’altra sfida di assoluto prestigio con i vicecampioni in carica del torneo: i mantovani del Viadana. I ragazzi di Cavinato, Festuccia e Manganiello, arrivano a questa gara con la ferma volontà di invertire la rotta dopo la trasferta di Roma, dove le Fiamme Oro hanno avuto la meglio per 32-17. Una prova che ha messo in evidenza alcune buone cose da parte dei vicentini ma che, allo stesso tempo, ha lasciato qualche rammarico per non essere riusciti a concretizzare di più contro una delle squadre più esperte del campionato.

Di fronte invece un Viadana in grande forma, nell’ultima uscita la squadra dei Coach Madero e Tejerizo ha confermato la propria forza imponendosi con autorità contro l’HBS Colorno per 45-14, ottenendo il bonus mete già nel primo tempo. I gialloneri sono infatti leader di classifica con 21 punti in compagnia del Petrarca, frutto di un percorso praticamente impeccabile, cinque vittorie e una sola sconfitta, candidati naturali alla lotta per lo scudetto.

Quello tra Rangers Vicenza e Viadana sarà quindi un test cruciale per i biancorossi: da una parte la voglia di riscattare il passo falso esterno e conquistare punti importanti in ottica salvezza, dall’altra la determinazione nel cercare di fermare una delle capolista. Sarà fondamentale per la Rangers far valere il fattore campo e sfruttare il sostegno del pubblico di casa per provare a ribaltare il pronostico, in una gara che ha sempre regalato grandi emozioni, intensità e ritmo elevato.

Programma

• 13:00 Apertura Berti Food Truck

• 13:30 Apertura biglietteria per acquisto biglietti

• 14:30 Calcio d’inizio

• Al termine della gara premiazione Sinecom POTM e MVP Roccolo del Lago

• Terzo tempo con Berti Food Truck

Diretta Streaming e TV

La gara di domenica sarà disponibile in diretta streaming su TheRugbyChannel

Diretta TheRugbyChannel – Rangers Vicenza v Rugby Viadana 1970

Tutta la Serie A Elite sarà visibile in diretta: una gara per turno sarà trasmessa su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre, mentre le altre quattro sfide saranno disponibili in diretta streaming su TheRugbyChannel.it

Ingresso

Intero: 10€

13-17 anni: 5€

0-12 anni: gratis

Programma 6° giornata

Sabato 13 dicembre

HBS Colorno v Femi-CZ Rovigo – ore 14:00

Valorugby v Fiamme Oro – ore 14:30

Domenica 14 dicembre

Mogliano v Sitav Lyons – ore 14:30

Rangers Vicenza v Viadana – ore 14:30

Petrarca v Biella – ore 15:00

Classifica

Viadana 21

Petrarca 21

Femi-CZ Rovigo 20

Valorugby 19

Fiamme Oro 19

Mogliano 12

Rangers Vicenza 6

Biella 6

HBS Colorno 5

Sitav Lyons 5