Champions’ League Pulcini – Torneo Gianmauro Anni – Prima giornata

PRIMA GIORNATA DELLA CHAMPIONS PULCINI – TORNEO GIANMAURO
Calendario Pulcini 2015 (1) Calendario Pulcini 2016 (1)
San Pio X, Vicenza – 6 dicembre 2025
È ufficialmente iniziata la Champions Pulcini – Torneo Gianmauro, una delle manifestazioni giovanili più attese dell’anno. Al Campo di San Pio X in Via Calvi (Vicenza), i piccoli calciatori delle annate 2015 e Pulcini Misti hanno dato vita a una mattinata ricca di entusiasmo, impegno e tanto spirito sportivo.
GIRONE A 2015
Nel Girone A della Champions Pulcini è stata battaglia fino all’ultimo, ma a conquistare il pass per la fase successiva sono Camisano e Pedezzi, protagoniste di un girone intenso e ricco di emozioni.
il Camisano parte forte superando il Marola (0-1), mentre Sovizzo conquista i primi punti contro Pedezzi (1-0). Marola reagisce battendo Sovizzo 2-1, ma cade poi contro Pedezzi (0-3). Chiude il girone la bella vittoria del Camisano su Sovizzo per 2-1, in un raggruppamento combattutissimo fino all’ultima gara.
Girone A
Marola – Camisano 0-1
Sovizzo – Pedezzi 1-0
Marola – Sovizzo 2-1
Camisano – Pedezzi 0-0
Marola – Pedezzi 0-3
Camisano – Sovizzo 2-1
Classifica: Camisano 7, Pedezzi 4, Sovizzo 3, Marola 3
GIRONE B
Sarego, Castelgomberto e Novoledo chiudono il girone appaiate a 6 punti, ma le prime due in classifica per differenza reti risultano Sarego e Castelgomberto.
Il Sarego ottiene un margine consistente grazie ai successi netti contro Castelgomb e Poleo, mostrando grande solidità difensiva e capacità realizzativa. Castelgomberto, pur alternando una sconfitta e due vittorie, beneficia del buon numero di gol segnati negli scontri diretti, riuscendo a mantenere una differenza reti complessiva favorevole.
Restano quindi loro le due squadre più continue e incisive del girone, guadagnando meritatamente le prime posizioni.
Castelgomberto – Novoledo 2–0
Castelgomberto – Sarego 0–3
Castelgomberto – Poleo 3–2
Sarego – Poleo 4–0
Novoledo – Poleo 2–1
Novoledo – Sarego 2–1
Classifica: Sarego 6, Castelgomberto 6, Novoledo 6, Poleo 0
GIRONE C
Girone C equilibrato e combattuto fino all’ultima partita! L’Altair chiude in testa con 7 punti grazie a solidità e continuità. Ottimo percorso anche per il Gialloceleste, sempre brillante e capace di conquistare 5 punti. San Vitale lotta su ogni pallone e porta a casa 2 punti meritati, mentre La Contea mostra carattere nonostante i risultati, chiudendo a 1 punto.
Un girone ricco di emozioni, belle giocate e grande fair play da parte di tutti i piccoli protagonisti!
Altair – La Contea 2-1
San Vitale – Gialloceleste 2–2
Altair – Gialloceleste 0-0
San Vitale – La Contea 1-1
Altair – San Vitale 1-0
Gialloceleste – La Contea 4-0
CLASSIFICA: Altair 7, Gialloceleste 5, San Vitale 2, La Contea 1
GIRONE D
Il Girone D è stato dominato dal Dueville, imbattuto e travolgente con 15 gol segnati e nessuno subito. Bene anche la Pol. Olympia, solida e sempre in partita. Il Montecchio cresce alla distanza chiudendo terzo mentre più in difficoltà Pedemontana e Spes Poiana, capaci di conquistare solo un punto.
Montecchio – Dueville 0-4
Olympia – Pedemontana 2-0
Dueville – Olympia 0-0
Pedemontana – Spes Poiana 0-0
Montecchio – Olympia 0-0
Dueville – Spes Poiana 7-0
Dueville – Pedemontana 4-0
Montecchio – Spes Poiana 3-0
Montecchio – Pedemontana 8-0
Olympia – Spes Poiana 2-0
CLASSIFICA – Dueville 10, Pol Olympia 8, Montecchio Maggiore 7, Pedemontana e Spes Poiana 1
CHAMPIONS LEAGUE PULCINI 2016
GIRONE A
Girone A ricco di gol e grande intensità! Sarego e Thiene chiudono in vetta a pari punti (6), mostrando il miglior ritmo e una notevole solidità difensiva. Alto Academy conquista 3 punti e mette in campo buone prestazioni nonostante qualche episodio sfavorevole. Castelgomberto lotta in ogni gara e cresce partita dopo partita, pur senza riuscire a muovere la classifica.
Castelgomberto – Alto Academy 0-3
Thiene – Sarego 0-2
Castelgomberto – Thiene 0-6
Alto Academy – Sarego 0-2
Castelgomberto – Sarego 0-2
Alto Academy – Thiene 0-1
CLASSIFICA – Sarego 6, Thiene 6, Alto Academy 3, Castelgomberto 0
GIRONE B – 7 dicembre ore 9.30
Pedezzi – Altair
Dueville – Leodari Caldogno
Pedezzi – Dueville
Altair – Leodari Caldogno
Pedezzi – Leodari Caldogno
Altair – Dueville
CLASSIFICA:
GIRONE C – 7 dicembre ore 10.30
GIRONE D – 7 dicembre ore 12.20