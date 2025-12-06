Champions’ League Pulcini – Torneo Gianmauro Anni – Prima giornata

PRIMA GIORNATA DELLA CHAMPIONS PULCINI – TORNEO GIANMAURO

Calendario Pulcini 2015 (1) Calendario Pulcini 2016 (1)

San Pio X, Vicenza – 6 dicembre 2025

È ufficialmente iniziata la Champions Pulcini – Torneo Gianmauro, una delle manifestazioni giovanili più attese dell’anno. Al Campo di San Pio X in Via Calvi (Vicenza), i piccoli calciatori delle annate 2015 e Pulcini Misti hanno dato vita a una mattinata ricca di entusiasmo, impegno e tanto spirito sportivo.

GIRONE A 2015

Nel Girone A della Champions Pulcini è stata battaglia fino all’ultimo, ma a conquistare il pass per la fase successiva sono Camisano e Pedezzi, protagoniste di un girone intenso e ricco di emozioni.

il Camisano parte forte superando il Marola (0-1), mentre Sovizzo conquista i primi punti contro Pedezzi (1-0). Marola reagisce battendo Sovizzo 2-1, ma cade poi contro Pedezzi (0-3). Chiude il girone la bella vittoria del Camisano su Sovizzo per 2-1, in un raggruppamento combattutissimo fino all’ultima gara.

Girone A

Marola – Camisano 0-1

Sovizzo – Pedezzi 1-0

Marola – Sovizzo 2-1

Camisano – Pedezzi 0-0

Marola – Pedezzi 0-3

Camisano – Sovizzo 2-1

Classifica: Camisano 7, Pedezzi 4, Sovizzo 3, Marola 3

GIRONE B

Sarego, Castelgomberto e Novoledo chiudono il girone appaiate a 6 punti, ma le prime due in classifica per differenza reti risultano Sarego e Castelgomberto.

Il Sarego ottiene un margine consistente grazie ai successi netti contro Castelgomb e Poleo, mostrando grande solidità difensiva e capacità realizzativa. Castelgomberto, pur alternando una sconfitta e due vittorie, beneficia del buon numero di gol segnati negli scontri diretti, riuscendo a mantenere una differenza reti complessiva favorevole.

Restano quindi loro le due squadre più continue e incisive del girone, guadagnando meritatamente le prime posizioni.

Castelgomberto – Novoledo 2–0

Castelgomberto – Sarego 0–3

Castelgomberto – Poleo 3–2

Sarego – Poleo 4–0

Novoledo – Poleo 2–1

Novoledo – Sarego 2–1

Classifica: Sarego 6, Castelgomberto 6, Novoledo 6, Poleo 0

GIRONE C

Girone C equilibrato e combattuto fino all’ultima partita! L’Altair chiude in testa con 7 punti grazie a solidità e continuità. Ottimo percorso anche per il Gialloceleste, sempre brillante e capace di conquistare 5 punti. San Vitale lotta su ogni pallone e porta a casa 2 punti meritati, mentre La Contea mostra carattere nonostante i risultati, chiudendo a 1 punto.

Un girone ricco di emozioni, belle giocate e grande fair play da parte di tutti i piccoli protagonisti!

Altair – La Contea 2-1

San Vitale – Gialloceleste 2–2

Altair – Gialloceleste 0-0

San Vitale – La Contea 1-1

Altair – San Vitale 1-0

Gialloceleste – La Contea 4-0

CLASSIFICA: Altair 7, Gialloceleste 5, San Vitale 2, La Contea 1

GIRONE D

Il Girone D è stato dominato dal Dueville, imbattuto e travolgente con 15 gol segnati e nessuno subito. Bene anche la Pol. Olympia, solida e sempre in partita. Il Montecchio cresce alla distanza chiudendo terzo mentre più in difficoltà Pedemontana e Spes Poiana, capaci di conquistare solo un punto.

Montecchio – Dueville 0-4

Olympia – Pedemontana 2-0

Dueville – Olympia 0-0

Pedemontana – Spes Poiana 0-0

Montecchio – Olympia 0-0

Dueville – Spes Poiana 7-0

Dueville – Pedemontana 4-0

Montecchio – Spes Poiana 3-0

Montecchio – Pedemontana 8-0

Olympia – Spes Poiana 2-0

CLASSIFICA – Dueville 10, Pol Olympia 8, Montecchio Maggiore 7, Pedemontana e Spes Poiana 1

CHAMPIONS LEAGUE PULCINI 2016

GIRONE A

Girone A ricco di gol e grande intensità! Sarego e Thiene chiudono in vetta a pari punti (6), mostrando il miglior ritmo e una notevole solidità difensiva. Alto Academy conquista 3 punti e mette in campo buone prestazioni nonostante qualche episodio sfavorevole. Castelgomberto lotta in ogni gara e cresce partita dopo partita, pur senza riuscire a muovere la classifica.

Castelgomberto – Alto Academy 0-3

Thiene – Sarego 0-2

Castelgomberto – Thiene 0-6

Alto Academy – Sarego 0-2

Castelgomberto – Sarego 0-2

Alto Academy – Thiene 0-1

CLASSIFICA – Sarego 6, Thiene 6, Alto Academy 3, Castelgomberto 0

GIRONE B – 7 dicembre ore 9.30

Pedezzi – Altair

Dueville – Leodari Caldogno

Pedezzi – Dueville

Altair – Leodari Caldogno

Pedezzi – Leodari Caldogno

Altair – Dueville

CLASSIFICA:

GIRONE C – 7 dicembre ore 10.30

GIRONE D – 7 dicembre ore 12.20