Al Menti il big-match tra LR Vicenza e Lecco deciso dal gol di Stückler



LR Vicenza – Lecco 1-0

Marcatore: 23′ pt Stückler

LR Vicenza – Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Tribuzzi (24′ st Caferri), Zonta (24′ st Cavion), Carraro, Alessio (30′ st Pellizzari), Costa; Morra (30′ st Rauti), Stückler. All. Gallo

A disposizione: Massolo, Bianchi, Golin, Cester, Vitale, Vescovi, Talarico, Fantoni, Rada, Capello.

Lecco – Furlan; Battistini, Tanco, Romani; Rizzo (25′ st Pellegrino), Zanellato, Metlika, Galeandro (1′ st Alaoui), Kritta (40′ st Lovisa); Voltan (1′ st Mallamo), Sipos (25′ st Furrer). All. Valente

A disposizione: Dalmasso, Constant, Marrone, Grassini, Bonaiti, Mihali, Anastasini.

Arbitro: Restaldo di Ivrea (Chiavaroli, Robilotta, quarto uff. Zago, operatore Fvs Fenzi)

Note. Ammoniti: il tecnico del Vicenza Gallo per proteste, Cuomo (V), Romani (L), Battistini (L), Mallamo (L), Lovisa (L). Recupero: 4′ pt, 4′ st. Angoli: 7-1. Spettatori: 10.618 (di cui 7.959 abbonati e 600 ospiti per un incasso di 106.382 euro)

CALCIO SERIE C SKY WIFI – In uno stadio Menti “sold out” va in scena il big-match di giornata tra L.R. Vicenza e Calcio Lecco 1912.

Biancorossi in vantaggio al 24’ grazie al colpo di testa di Stückler sul cross di Tribuzzi. 1-0 il risultato su cui si chiude il primo tempo dopo che Sandon era andato vicino al raddoppio.

Inizia la ripresa senza nessun cambio nei due schieramenti.

Al 64’ primi cambi per Gallo che sostituisce Zonta e Tribuzzi con Cavion e Caferri. Due minuti più tardi clamorosa occasione per Morra, che va via sul filo del fuorigioco e, superato anche il portiere, calcia a lato di un niente.

Alla mezz’ora fuori anche Alessio e Morra per Pellizzari e Rauti.

Nel finale di gara il LR Vicenza spreca in serie le occasioni. Prima é Pellizzari a incespicare sul bellissimo pallone messo al centro da Cavion. Sull’angolo successivo é Cuomo a mandare a lato. Infine, doppia occasione con Caferri, su cui respinge il portiere, e Stückler con salvataggio quasi sulla linea di un difensore.

Dopo quattro minuti di recupero finisce 1-0. Un successo che permette ai biancorossi di allungare a +12 sul Lecco aspettando il posticipo tra Cittadella e Union Brescia di lunedì sera.