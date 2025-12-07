Champions’ League Pulcini 2016 – la seconda giornata di qualificazione

Prende il via la seconda giornata delle qualificazioni della Champions League Pulcini. In campo scenderanno i tre gironi della categoria 2016, chiamati a determinare gli ultimi posti disponibili per le fasi finali di domani al palazzetto. Le squadre qualificate al termine di questa giornata si uniranno a quelle già ammesse: Sarego e Thiene.

PULCINI B – CATEGORIA 2016

Spettacolo ed equilibrio fino all’ultimo, con Caldogno e Pedezzi che chiudono appaiate in vetta a quota 7 punti, separate solo dalla differenza reti.

Bello il riscatto del Dueville, che con la vittoria finale conquista 3 punti e chiude in crescita.

Giornata difficile invece per l’Altair, che nonostante la grinta resta a secco.

Pedezzi – Altair 2-1

Dueville – Leodari 0-1

Pedezzi – Dueville 1-0

Altair – Leodari 2-4

Pedezzi – Leodari 1-1

Altair – Dueville 1-4

CLASSIFICA – Caldogno 7 (per differenza reti), Pedezzi 7, Dueville 3, Altair 0

PULCINI C – CATEGORIA 2016

Il Longare si conferma solidissimo e chiude al primo posto con 9 punti, grazie a prestazioni costanti e decisive nei momenti chiave. Ottimo percorso anche per la Spes Poiana che con 8 punti rimane in corsa fino all’ultimo e mostra grande continuità.

Il LR Vicenza lotta e convince nelle sue vittorie, arrivando a quota 7 e dimostrando qualità e carattere.

Giornata più complicata per San Vitale ed Eurocassola, che però trovano comunque spazio per belle giocate e segnali di crescita.

Un girone intenso, ricco di equilibrio e partite vibranti: complimenti a tutti i ragazzi!

Spes Poiana – LR Vicenza 2-2

San Vitale – Longare C. 1-3

LR Vicenza – San Vitale 3-0

Longare – Eurocassola 1-0

Spes Poiana – San Vitale 2-0

LR Vicenza – Eurocassola 4-1

LR Vicenza – Longare 1-2

Spes Poiana – Eurocassola 0-0

Spes Poiana – Longare 2-1

San Vitale – Eurocassola 3-1

CLASSIFICA – Longare 9, Spes Poiana 8, LR Vicenza 7, San Vitale 3, Eurocassola 1

GIRONE D

Valle Agno – Olympia 1-4

Arzignano – Bissarese 1-0

Olympia – Arzignano 1-3

Bissarese – Trissino 1-3

Valle Agno – Arzignano 0-2

Olympia – Trissino 0-3

Olympia – Bissarese 2-1

Valle Agno – Trissino 1-0

Valle Agno – Bissarese 2-0

Arzignano – Trissino 1-0

CLASSIFICA – Arzignano 12, Trissino 6 (per differenza reti), Olympia 6, Valle Agno 6, Bissarese 0

