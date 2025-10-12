La Rangers Rugby Vicenza superata dal Petrarca solo nel finale

RUGBY SERIE A ELITE – Bellissima sfida alla Rugby Arena con la Rangers superati dal Petrarca solo negli ultimi venti minuti al termine di una gara ricca di emozioni.

Il derby del Bacchiglione parte subito con i fuochi d’artificio: al 4′ la bella trasmissione al largo dei biancorossi vede l’ala Douglas-Maccari trovare la misura perfetta del suo calcetto a scavalcare, meta e tribuna della Rugby Arena che esplode di gioia. Perello non è preciso al piede, ma è vantaggio Rangers. Il Petrarca ovviamente non ci sta, risale il campo e conquista una mischia sui 5 metri in attacco con Citton che in combinazione con Trotta pareggia i conti: anche Lyle infatti manca i pali, 5-5. Nel secondo quarto di gara sono invece gli ospiti a marcare il sorpasso con il drive da rimessa laterale finalizzato da Minervino che porta i neri avanti 5-12 grazie anche alla trasformazione di Lyle. La Rangers difende bene, con fisicità ed organizzazione e i palloni in attacco sono sempre pericolosi. Al 27′ Vunisa ispira l’avanzamento diretto, Panunzi riceve e smista al largo Coppo che marca in bandierina per il 10-12: impreciso ancora Perello nell’addizionale. Passano pochi minuti, Vicenza spinge ancora in attacco. Da mischia sui 5 metri patavini, il set-play marcato Rangers libera Sperandio che segna indisturbato la terza meta vicentina per il nuovo sorpasso. Perello centra i pali per il 17-12. Gli ospiti sfruttano l’ultimo possesso e provano a tornare avanti. Citton libera Ghigo in meta, ma il TMO richiama il direttore di gara Rosella per una pulizia pericolosa sul punto d’incontro precedente ed annulla la segnatura. Al riposo la Rangers conduce 17-12.

Nella ripresa il Petrarca entra in campo indiavolato: spostamento dell’ovale da sinistra a destra e De Masi schiaccia per il pari, con Lyle che sbaglia da posizione defilata. Vicenza alza le barricate e difende forte, da palla recuperata il calcio di Castro-Ansaldo trova sguarnita la retroguardia petrarchina, il resto lo fa la velocità di Douglas-Maccari che brucia tutti e marca in mezzo ai pali la quarta meta Rangers. Perello trasforma per il 24-17. Petrarca prova ancora a spingere, ma Vicenza risponde presente in difesa. Un’altra palla recuperata rimette in moto i veloci trequarti berici, purtroppo un in-avanti vanifica la ghiotta occasione ma i locali mantengono il pallino del gioco. Al 62′ Perello centra i pali da calcio di punizione per il +10 Rangers. E si arriva al momento chiave del match. Petrarca opera tutti cambi e spinge forte. Sui cinque metri in difesa Leaupepe smanaccia l’ovale prima di De Masi: dopo il controllo del TMO arriva la meta di punizione ed il giallo al centro di origini australiane, 27-24. Vicenza prova a giocare con l’orologio, risale il campo seppur in inferiorità. Petrarca sembra non togliere le mani dall’ovale, l’arbitro Rosella concede un calcio ai biancorossi, salvo poi essere richiamato dal TMO che gira il calcio per una pulizia pericolosa vicentina.

Il Petrarca al 72′ avanza e nella touche seguente trova lo spazio con De Sanctis che sfrutta l’unico errore di piazzamento e marca in mezzo ai pali: Lyle converte per il nuovo sorpasso 27-31. Vicenza subisce il colpo, soprattutto mentalmente. L’ultimo tentativo è dei padroni di casa che devono però risalire tutto il campo. I ragazzi di Cavinato, Festuccia e Manganiello ci provano lo stesso, ma perdono l’ovale: il fresco Chillon ne approfitta e segna la meta che con la trasformazione di Lyle fissa lo score sul definitivo 27-38.

Bonus offensivo dunque per Vicenza che muove la classifica seppur con qualche rammarico per quei dettagli mancanti che avrebbero potuto portare ad un risultato più importante. Di sicuro la squadra biancorossa ha fatto vedere di che pasta è fatta, con ottime strutture in attacco ed una ritrovata solidità difensiva che fanno ben sperare per il proseguo di stagione.

Sabato prossimo la seconda giornata con l’impegnativa trasferta a Reggio Emilia con il Valorugby.



Rangers Rugby Vicenza v Petrarca Rugby 27-38 (pt 17-12)

Marcatori: p.t.: 4’ m Douglas-Maccari (5-0); 17’ m Citton (5-5); 23’ m Minervino tr Lyle (5-12); 27’ m Coppo (10-12); 34’ m Sperandio tr Perello (17-12); s.t.: 44’ m De Masi (17-17); 48’ m Douglas-Maccari tr Perello (24-17); 62’ cp Perello (27-17); 66’ meta punizione Petrarca (27-24); 72’ m De Sanctis tr Lyle (27-31); 80’ m Chillon tr Lyle (27-38).

Rangers Rugby Vicenza: Sperandio; Douglas-Maccari (66’ Tavuyara), Castro-Ansaldo, Leaupepe, Coppo; Perello (71’ Gregorio), Panunzi ©; Vunisa, Barbi (40’ st Pretz), Trambaiolo (60’ Ferrari); Gomez, Sottana (71’ Mirenzi); Avila-Recio (60’ Leso), Ferrara (71’ Chimenti-Borrell), Zago. A disp: Fioravanzo.

All. Cavinato, Festuccia

Petrarca Rugby: Lyle; Pietramala (65’ Richman), De Masi, Broggin, De Sanctis; Donato (72’ Destro), Citton (60’ Chillon); Trotta ©, Botturi, Romanini (50’ Marchetti); Ghigo (54’-64’ Nowlan), Galetto; Alongi (50’ Barbatti), Minervino (50’ Montilla), Bizzotto (40’st Pelliccioli). All. Jimenez

Arb: Franco Rosella (RM). AA1: Riccardo Bonato (RO) AA2: Francesco Pier’Antoni (RM)

TMO: Alex Frasson (TV)

Quarto Uomo: Marco Vianello

Cartellini: 66’ giallo Leaupepe (Rangers).

Calciatori: Perello (Rangers) 3/5; Lyle (Petrarca) 3/5.

Note: giornata soleggiata, temperatura gradevole, terreno in perfette condizioni, 800 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Rangers Rugby Vicenza 1; Petrarca Rugby 5.

Player Of The Match: Chillon (Petrarca)

Risultati 1^ giornata

Biella Rugby Club – Fiamme Oro Rugby 24-36 (1-5)

Rugby Viadana 1970 – Mogliano Veneto Rugby 35-22 (5-0)

HBS Colorno – Valorugby Emilia 3-59 (0-5)

Femi-CZ Rovigo – Sitav Lyons 70-10 (5-0)

Rangers Vicenza – Petrarca Rugby 27-38 (1-5)

Classifica

Femi-CZ Rovigo, Valorugby Emilia, Viadana, Petrarca e Fiamme Oro Rugby 5; Rangers Vicenza e Biella Rugby 1; Mogliano, HBS Colorno e Sitav Lyons 0

Prossimo turno

Sabato 18 ottobre

Biella Rugby – Viadana – ore 15:30

Valorugby Emilia – Rangers Vicenza – ore 15:30

Mogliano – Femi-CZ Rovigo – ore 16.30

Domenica 19 ottobre

Sitav Lyons – Fiamme Oro – ore 14:30

Petrarca – HBS Colorno – ore 15:30