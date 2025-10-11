Al Menti il derby tra LR Vicenza e Virtus Verona deciso nel finale da Benassai



LR Vicenza – Virtus Verona 1-1

Al Menti va in scena il derby veneto tra L.R. Vicenza e Virtus Verona. Gli spettri di quella sconfitta con i veronesi che, a tre giornate dalla fine, costò primo posto e promozione a Costa e compagni sembrano definitivamente archiviati, ma é inutile nascondere una sana voglia di rivalsa soprattutto alla luce dei risultati che stanno accompagnando i Berici in questo inizio di stagione.

Cinque minuti di gioco e biancorossi in vantaggio grazie al gol di Claudio Morra.

Insistono i padroni di casa che sfiorano il raddoppio prima con il colpo di testa di Cuomo, salvato da Alfonso, ex di turno, poi con Morra sempre di testa (palla alta sopra la traversa) e quindi con Vitale da fuori.

Improvvisa fiammata della Virtus, vicinissima al pareggio prima con la conclusione di Gatti respinta da Cagno e poi con il tiro di Fanini deviato fortunatamente da un difensore. E’ solo questione di tempo perché l’1-1 arriva al 27’ firmato da Fabbro, il migliore della squadra di Gigi Fresco.

Prova a scuotersi il Vicenza che si ributta in avanti: ci prova Vitale, poi é Capello a non trovare il tapin quasi sulla linea di porta. E, sul capovolgimento di fronte, é provvidenziale l’uscita di Cagno su Patane lanciato a rete approfittando della difesa presa in contropiede.

Non cambia più il risultato e, dopo un minuto di recupero, le squadre vanno negli spogliatoi.

Inizia la ripresa e Virtus ancora pericolosa con il cross di Patane per la testa di Fabbro con pallone alto sopra la traversa. Va via poi centralmente Zarpellon, l’altro ex, con Sandon che recupera salvando in corner.

Sul fronte opposto Vitale lancia Morra che però calcia alto. Al 60’ primi cambi per Gallo che manda in campo Rauti e Pellizzari per Capello (decisamente in ombra) e Vitale.

Ci prova direttamente su punizione da fuori Costa, ma Alfonso é attento e sulla respinta nessuno dei biancorossi é pronto alla deviazione.

Dentro anche Stückler e Talerico per Morra e Cavion.

E’ Pellizzari in acrobazia a sfiorare il 2-1.

Arriva all’84’ il raddoppio grazie ad un perfetto stacco di testa di Benassai. 2-1

Sei i minuti di recupero al termine dei quali il LR Vicenza festeggia la sua ottava vittoria, la settima consecutiva.