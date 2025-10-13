Sfuma nei doppi la prima vittoria di Tennis Comunali Vicenza contro Selva Alta

TENNIS SERIE A1 – Debutto casalingo per Tennis Comunali Vicenza che ha ospitato Sc Selva Alta nella seconda giornata del campionato di serie A1.

Ed esordio con la maglia del circolo cittadino di Damir Dzumhur: la presenza del n. 67 del ranking ATP (già n. 23 al mondo nel 2018) richiama tantissimi appassionati in via Monte Zebio dove, al di là delle temperature sotto i palloni che fanno venire alla mente l’umidità dell’ultimo Master 1000 di Shangai, l’atmosfera è davvero calda.

“On fire” anche i giocatori del presidente Enrico Zen, che chiudono i singolari in vantaggio per 3-1. Perde il primo incontro Andrea Picchione, che si arrende a Julian Ocleppo con il punteggio di 6-7 6-2 4-6.

Vittoria in rimonta per Gabriele Bosio, che piega Lorenzo Berardo per 3-6 6-4 6-3.

Successi in due set, invece, per Dzumhur, che si aggiudica la sfida dei numeri 1 con Dalibor Svrcina per 6-4 6-2 e per Alessandro Battiston, che si impone per 7-5 6-2 contro Filippo Baldi, festeggiando così nel migliore dei modi il suo diciannovesimo compleanno.

Sembra fatta, con la prima vittoria ad un passo o, meglio, ad un punto, che sfuma

Però nei doppi. Ancora una volta sono fatali i due match tie-break, persi entrambi per 11-9. Da una parte Dzumhur e Picchione cedono per 6-3 1-6 9-11 a Ocleppo-Conti mentre dall’altra Bosio e Battiston si arrendono per 4-6 6-3 9-11 a Svrcina-Baldi.

Domenica si replica sempre in casa contro il Tennis Club Italia, che domenica ha piegato il CT Zavaglia per 4-2.

“Le notizie positive arrivano ancora una volta dai nostri ragazzi – commenta il vice capitano – Enrico Zen – E mi riferisco a Bosio e Battiston, che hanno dimostrato grande attaccamento alla maglia vincendo due partite difficili, lottando e soffrendo in particolare il primo, ma anche a Giovanni Peruffo, che a bordo campo non ha mai smesso di incitare i suoi compagni. Questa voglia si è vista anche nel doppio di Bosio e Battiston, che purtroppo si è deciso in pochi punti. Il rammarico maggiore è per l’altro match dove Dzumhur e Picchione partivano da favoriti e anche qui, però, la fortuna non è girata dalla nostra parte. Peccato!”

Tennis Comunali Vicenza – Selva Alta 3-3

SINGOLARI. Ocleppo (2.2-SA) b. Picchione (2.1) 7-6(5), 2-6, 6-4, Bosio (2.2-TC) b. Beraldo (2.3) 3-6, 6-4, 6-3, Dzumhur (1.9-TC) b. Svrcina (2.1) 6-4, 6-2, Battiston (2.2-TC) b. Baldi (2.4) 7-5, 6-2

DOPPI. Ocleppo/Conti (SA) b. Dzumhur/Picchione 3-6, 6-1, 11-9, Svrcina/Baldi (SA) b. Bosio/Battiston (C) 6-4, 3-6, 11-9