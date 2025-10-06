Tennis Comunali Vicenza cade a Ravenna al debutto in serie A1

TENNIS SERIE A1 – Inizia con un passo falso la nuova serie A1 di Tennis Comunali Vicenza.

4-2 il risultato finale della trasferta a Ravenna sui campi del Circolo Tennis Zavaglia.

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, con più di qualche recriminazione sull’andamento degli incontri, in una sfida equilibrata e che si è decisa nell’ultimo doppio in programma. Nei singolari l’unico punto lo firma Alessandro Battiston, che supera Daniel Bagnolini per 6-3 6-1.

Peccato per Giovanni Peruffo, che si arrende per 6-4 al terzo set contro Luigi Valletta dopo aver perso il primo al tie-break e vinto facilmente il secondo per 6-1. Combattuta anche la sfida che ha visto Gabriele Bosio cedere per 7-6 6-4 a Carlo Alberto Caniato.

Al debutto con la maglia di Tennis Comunali Vicenza Andrea Picchione perde per 6-3 6-4 con Nerman Fatic nella sfida tra i numeri 1 delle due formazioni. Un esordio non certo facile per il giocatore abruzzese, che si è trovato di fronte un avversario di grande sostanza.

E nei doppi si sfiora la clamorosa rimonta! Peruffo/Bosio si impongono per 6-0 6-3 contro Bagnolini-Valletta. Picchione e Battiston, invece, cedono per 10-6 al match tie-break dopo aver vinto il primo set 6-2 e perso il secondo 6–1 contro Fatic e Caniato.

“Certo, torniamo a casa con qualche rimpianto – esordisce il presidente e capitano Enrico Zen – anche se ce la siamo giocata fino all’ultimo e non posso che dire bravi ai ragazzi.

Tra le note positive di giornata sicuramente il successo convincente di Alessandro Battiston, che poi si è confermato anche nel doppio pur non riuscendo a conquistare quello che sarebbe stato il punto di un prezioso pareggio. Peccato per i due tie-break persi da Bosio e Peruffo, che forse avrebbero cambiato l’andamento della sfida. Questo vuol dire che bisogna alzare ulteriormente il livello di gioco in una serie A1 in cui non sono concesse incertezze o cali di concentrazione, dovendo lottare invece colpo su colpo ad ogni scambio e, soprattutto, nei momenti cruciali del match. Abbiamo imparato la lezione, ne faremo tesoro e adesso testa e gambe rivolti alla prossima avversaria”.

Domenica prossima è in programma il debutto casalingo contro Sc Selva Alta, che domenica ha battuto il TC Italia per 4-2. Si inizia alle ore 10 sui campi del circolo cittadino di via Monte Zebio.

CT Zavaglia – Tennis Comunali 4-2

Singolari: Battiston (2.2) b. Bagnolini (2.2) 6-3 6-1; Caniato (2.1) b. Bosio (2.2) 7-6(4) 6-4; Fatic (2.1) b. Picchione (2.1) 6-3 6-4; Valletta (2.4) b. Peruffo (2.3) 7-6(5) 1-6 6-4

Doppi: Bosio/Peruffo b. Valletta/Bagnolini (Z) 6-0 6-3; Fatic/Caniato b. Picchione/Battiston (C) 2-6 6-1 10-6