Per AS Vicenza prima giornata di campionato amara a Treviso

Nuova Pallacanestro Treviso – AS Vicenza 73-62

Parziali: 17-14, 18-12 (35-26); 19-22 (54-48), 19-14

Treviso: Streri 14, Prete 17, Baron 3, Falenczyk 13, Jacquot 8; Bocchetti 5, Buranella 3, Nicora 10; Franceschini e Casetta NE. All. Conte

Vicenza: Degiovanni 7, Fusari 6, Peserico 8, Jakpa 4, Kantzy 13; Bianchi 4, Fontana 2, Cavazzuti, Ndiaye 2, Smorto 16; Chilò NE. All. Logallo

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Prima di campionato amara per l’A.S. Vicenza: sul campo di Treviso, le biancorosse sono state battute per 73-62. Una serata negativa al tiro pesante (0/11) e ai liberi (14/24), unite alla vena delle ospiti (12/28 da tre) costringono la squadra di Logallo al primo stop della stagione. Vana la vittoria nel computo a rimbalzo (46-39). Top scorer è Smorto con 16 punti, Kantzy timbra la prima doppia doppia della sua stagione (13+14).

Inizio di partita punto a punto, con i primi due della stagione vicentina firmati da Jakpa dalla lunetta. Le beriche giocano bene nella prima parte di gara e trovano anche un parziale di 10-0 con cui accelerano sul +6 (8-14). La serata al tiro da tre delle padrone di casa però si vede sin dalla prima frazione, perché Falenczyk, Buranella e Prete trovano tre bombe consecutive che mandano Treviso avanti alla prima pausa sul 17-14.

La vena delle padrone di casa al tiro pesante non si placa nel secondo quarto: Vicenza rientra a -1, con l’ennesimo canestro del primo tempo di Kantzy, ma Nicora e Streri costringono ancora le ospiti a inseguire. Poi, dopo il canestro di Fusari per il -3 (23-20),la fuga delle padrone di casa: nella seconda metà di frazione arriva un 12-6 in favore di Treviso che manda le due squadre separate di 9 all’intervallo (35-26).

Nella ripresa, Peserico e compagne si prodigano nel tentativo di ridurre lo svantaggio, ma spesse volte i loro canestri vengono frustrati dalle padrone di casa: Jacquot porta il vantaggio sulle undici lunghezze, Streri e Falenczyk mantengono il distacco pressoché invariato. Tuttavia, il terzo quarto è quello in cui Vicenza esprime il meglio del suo match: Kantzy e Smorto segnano con regolarità e nel finale di frazione le biancorosse riescono anche a tornare a -4 (52-48), prima dei liberi di Bocchetti che sigillano il quarto.

L’inerzia è per Vicenza a questo punto e i canestri di Peserico e Smorto valgono il pari a quota 56 con sei minuti da giocare. Nel concitato finale però, la freddezza offensiva è più dalla parte delle locali: Jacquot e Bocchetti riportano Treviso sul +5; le biancorosse hanno ancora l’energia per rifarsi sotto con Smorto e Kantzy, con la svedese che si carica la squadra sulle spalle e segna il canestro del nuovo -4 (66-62). Purtroppo però, sul successivo possesso la tripla di Streri chiude di fatto la contesa: nel finale Vicenza è un po’ in debito d’ossigeno e la mira delle ragazze di Logallo difetta. Finisce 73-62.

Sconfitta all’esordio dunque per l’A.S. Vicenza. Il campionato è ovviamente lunghissimo, ma è altrettanto ovvio che le beriche dovranno cercare immediatamente il riscatto. Sin dal prossimo impegno, casalingo, contro Faenza. Appuntamento sabato 11 ottobre alle ore 18.30 in via Goldoni.