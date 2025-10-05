Il LR Vicenza batte anche l’Alcione e allunga in vetta

Missione compiuta! Il L.R. Vicenza si dimostra cinico e concreto in formato trasferta andando a vincere per 1-0 contro Alcione Milano grazie ad un gol di Rada allo scadere del primo tempo!
Un successo che permette ai biancorossi di allungare in classifica portandosi a +4 sul Calcio Lecco 1912, reduce dal 2-2 con la Virtus Verona, prossima avversaria al Menti sabato 11 ottobre con fischio d’inizio alle ore 17.30!
📸 LR Vicenza
