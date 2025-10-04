Champions League Pulcini – Torneo Gianmauro Anni

E’ pronta a tornare la Champions League Pulcini, che vedrà protagonisti i giovanissimi giocatori nati negli anni 2015 e 2016.

La Champions League Pulcini, ideata da Gianmauro Anni, fondatore di Sport Vicentino, fin

dalle prime edizioni, ha voluto creare momenti di grande entusiasmo e gioia per tutti i bambini

che partecipano ed una sinergia fatta di buone relazioni tra le società e gli allenatori, mettendo

in campo i veri principi e valori a cui il calcio giovanile si ispira per una crescita armonica e

consapevole dei nostri ragazzi.

Nel tempo, tutte le edizioni della Champion League Pulcini, hanno avuto un grande successo

e, dopo la forzata sosta durante la pandemia, lo scorso anno è tornata protagonista, come

sempre, nel panorama del calcio giovanile della città e della provincia di Vicenza, con una

spettacolare kermesse al Palazzetto dello Sport di Vicenza.

L’edizione di quest’anno prevede la partecipazione di due categorie:

– Pulcini nati nel 2015 e Misti 2015/16

– Pulcini nati nel 2016

Ci sarà una fase di qualificazione all’aperto nei giorni 7 e 8 dicembre 2025 presso gli impianti

sportivi della Società ALTAIR, già partner di Sport Vicentino per la Coppa Città di Vicenza, e la

fase finale si svolgerà al Palazzetto dello Sport di Vicenza, tra il 20 e il 21 dicembre 2025,

grazie alla collaborazione con il Comune di Vicenza – Assessorato allo Sport e Grandi Eventi

Collaborano con lo staff di Sport Vicentino, la Delegazione FIGC di Vicenza e di Bassano, il LR

Vicenza, che da sempre è a fianco della prestigiosa iniziativa, e Lane For All in qualità di

supporto organizzativo.

L’iscrizione dovrà avvenire attraverso il modulo Google presente nel sito di Sportvicentino entro il 31 ottobre 2025.