In Coppa Italia la Rangers Rugby Vicenza “corsara” a Biella

Biella Rugby – Rugby Vicenza 26-62 (7-43)
Marcatori: p.t. 5’ c.p. Perello (0-3), 9’ m. Douglas tr. Perello (0-10), 12’ m. Leuila tr. Wentzel (7-10), 18’ m. Ferrara tr. Perello (7-17), 21’ m. Douglas tr. Perello (7-24), 29’ m. Leaupepe tr. Perello (7-29), 35’ m. Perello tr. Perello (7-36), 39’ m. Vunisa tr. Perello (7-43). s.t. 42’ m. Dapavo tr. Wentzel (14-43), 57’ m. Ferrara tr. Perello (14-50), 68’ m. Foglio Bonda tr. Wentzel (21-50), 75’ m. Filippetto n.t. (21-55), 77’ m. Leaupepe tr. Perello (21-62), 40’ m. Sorbera n.t. (26-62)
Biella Rugby: Morel; Dapavo, Foglio Bonda, Cruciani, Moretti (56’ Negro); Wentzel, Besso (64’ Dabalà); Gonella (64’ Protto), Zucconi, Mondin (51’ Efthymiopoulos); De Biaggio, Passuello (51’ T. Ouattara); Leuila (56’ Maina), Ledesma (56’ Sorbera), De Lise (56’ M. Ouattara). All. Alberto Benettin
Rangers Rugby Vicenza: Castro; Douglas (69’ Oliva), Tavuyara (51’ Filippetto), Leaupepe, Coppo; Perello, Panunzi (cap.) (59’ Gregorio); Vunisa (56’ Chimenti), Barbi (54’ Ferrari), Pretz; Gomez, Mirenzi; Avila (56’ Bettinelli), Ferrara (69’ Bance), Zago (70’ Pedon). All. Andrea Cavinato
Arb.: Pedezzi Lorenzo (Brescia). AA1 Ludovico Grosso (Torino), AA2 Antonio Luzza (Torino)
Cartellini: 32’ giallo a De Biaggio (Biella Rugby); 56’ giallo a Gonella (Biella Rugby);
Calciatori: Wentzel (Biella Rugby) 4/4; Perello (Rugby Vicenza 8/10
Note: cielo coperto 18° circa, campo in ottime condizioni. Spettatori circa 500.
Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 1; Rugby Vicenza 5
Player of the Match: Niccolò Zago (Rugby Vicenza)