Per AS Vicenza sabato 4 ottobre a Treviso subito un debutto di fuoco

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Inizia con il brivido la stagione 2025-26 dell’A.S. Vicenza in A2. Le biancorosse, sabato 4 ottobre alle 18.30, saranno impegnate alla palestra Pascale di Treviso, dove se la dovranno vedere nel tradizionale derby contro le ragazze della Marca. Per Peserico e compagne sarà importante dare subito un segnale e dimostrarsi pronte a un campionato lungo e duro, in una trasferta da non sottovalutare.

Finalmente, dopo mesi di sosta, la serie A2 femminile è pronta a ripartire: questo fine settimana, le ventisei squadre ai nastri di partenza inizieranno una lunga ed esaltante stagione, che alla fine sancirà promozioni e retrocessioni. Sarà fondamentale, per tutte, chiudere con un posto tra le prime otto perché solo questa sarà l’assoluta garanzia per rimanere in categoria: ogni squadra dal nono posto in giù dovrà giocarsi almeno un turno di play-out. Vicenza arriva conscia di aver fatto un precampionato solido (tre vittorie a fronte di una sola sconfitta), dando il meglio nel match che, sulla carta, era quello più impegnativo (contro Alpo). Guai però a partire con le marce basse: nella caotica A2 2025-26 non ci si può permettere passi falsi, contro nessuna, o il rischio è quello di rimanere invischiate nelle zone basse di classifica.

E quindi, questa folle corsa ad accaparrarsi un posto ai play-off, Vicenza la comincia da una trasferta come quella di Treviso, anche se la squadra è cambiata profondamente rispetto a solo qualche mese fa.

A maggio, infatti, le trevigiane avevano accarezzato il sogno di essere promosse in massima serie, salvo cadere in gara-3 di finale, davanti al pubblico amico, contro Broni. Ne ha fatto seguito un’estate movimentata, in cui la squadra è stata in dubbio fino all’ultimo sull’iscriversi al campionato, sciogliendo le riserve a qualche giorno dai calendari. La conseguenza è quella di un roster completamente diverso rispetto a quello che iniziava il campionato dodici mesi fa, a cominciare dalla panchina, dove ora siede Mario Conte, arrivato da Sassari, dove era assistente di Restivo. Per quanto riguarda le giocatrici, si tratta di un gruppo giovane che però ben si può adattare al campionato di A2.

La scommessa, come riferimento offensivo, è quella della straniera Falenczyk: ala forte polacca, fino ad oggi una girovaga dei campionati europei (Lituania, Islanda e Repubblica Ceca, oltre al suo Paese natale), viene da un campionato da 14 punti ad incontro e si candida come principale terminale della squadra. Le trevigiane si aspettano tanto anche dalla svizzera Elea Jacquot, anche lei al primo impatto in Italia, nazionale elvetica che nell’ultimo anno giocava a Friburgo. Il reparto lungo vedrà poi l’ex Moncalieri, Sveva Nicori, e la vicentina Matilde Baron, thienese di nascita, un passato cestistico a Montecchio Maggiore e che è appena rientrata a Vicenza dagli USA dopo l’esperienza con il College di New Hampshire. Come play, si alterneranno Emma Franceschini (l’anno scorso a Benevento) e Fabiana Prete (reduce da un anno in massima serie a Battipaglia); Elena Streri, arrivata da Ancona, assicura un buon fatturato di punti dalla posizione di guardia, con il reparto che si completa con Bocchetti (ex Campobasso) e Buranella, quest’ultima giunta proprio da quella Broni che quattro mesi fa si prese l’A1 al posto di Treviso. Il resto del gruppo è composto da giovanissime del vivaio.

La palla a due sarà sabato alle 18.30, alla palestra Pascale, in diretta su YouTube. Per Vicenza, i primi quaranta minuti di passione, in una stagione lunga e che si preannuncia spettacolare.