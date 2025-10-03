Domenica l’11^ StrArzignano – Trofeo Aurovega: favorito l’azzurro El Mazoury

ATLETICA LEGGERA – Un weekend ricco di eventi per Arzignano. Domenica cinque ottobre le strade cittadine torneranno ad essere percorse da runners e podisti in occasione dell’undicesima edizione della “StrArzignano – Trofeo Autovega”. La gara agonistica inserita nel calendario nazionale della Federatletica si disputa sulla distanza omologata dei 10 km, abbinata alla marcia non competitiva aperta a tutti (distanze di 3, 7 o 12 km).

La kermesse è organizzata dall’Atletica Arzignano e dall’Atletica Ovest Vicentino in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Arzignano, sotto l’egida di Fidal, Coni, Uisp e il Patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Vicenza e dell’Ulss 8 berica.

Una due giorni all’insegna dello sport per la città di Arzignano che inizierà sabato pomeriggio con la Strakids&GiocoAtletica per i più piccoli (inizio ore 16), grazie anche al sostengo di numerosi partners tra cui Banca delle Terre Venete, Euroventilatori e We_Beat Centri Fitness. Tanta buona musica lungo il percorso con le band del territorio pronte ad esibirsi per allietare il passaggio dei corridori e camminatori.

Oltre 260 gli agonisti con l’azzurro El Mazoury

La partenza della gara agonistica è fissata alle ore 10 da Piazza Marconi e vedrà impegnati ben 270 runners che si cimenteranno sui 10km, in aumento rispetto al 2024. Al maschile i favori del pronostico sono tutti sull’azzurro Ahmed El Mazoury che veste la maglia del Sicilia Running Team, che vanta un primato personale di 28”46 secondi sui 10km su strada. Non faranno però sconti i vicentini portacolori di AV Stefano Furlani affiancato dai fratelli Massimo e Alex Guerra pronti a lottare per i gradini del podio. Al maschile probabili protagonisti potranno essere anche Marco Filippi (km sport), Daniel Turco e Luca Scorzato (Vicenza Marathon) oltre a Marco Padoan (Vicenza Runners).

Al femminile attenzione a Anna Zilio (Km Sport) e a Giovanna Ricotta (Vicenza Marathon) appaio le più accreditate. Occhio alla junior cassolese Chiara Finco (Atletica Pedemontana Veneta) brillante protagonista a livello giovanile nazionale su siepi e 5.000 metri.

StrArzignano non competitiva Trofeo Euroventilatori: tre percorsi per tutti

In abbinata agli agonisti, sempre alle 10 ma immediatamente dopo la partenza dei runners scatta la marcia non competitiva a passa libero (passeggiata o corsa) con tre possibili percorsi tra cui scegliere 3, 7 o 12km, denominata StrArzignano Trofeo Euroventilatori. Possibile iscriversi fino a domenica mattina prima fino alle 9:50 nei pressi della partenza, in Piazza Libertà. Le prime centinaia di iscrizioni sono state favorite dai progetti per scuole e associazioni sportive grazie agli importanti incentivi in funzione del numero di partecipanti.

Vigilia dedicata ai più giovani nelle piazze cittadine

Sabato 4 ottobre sarà la volta della StraKids&GiocoAtletica, un evento non agonistico dedicato esclusivamente ai bambini e ai ragazzi (dai 3 ai 14 anni) e totalmente gratuito grazie allo sponsor AutoVega. In Campo Marzo sarà allestito un mini villaggio dedicato alla sperimentazione delle varie discipline dell’Atletica Leggera: corsa, corsa con ostacolini, prove di lancio e di salto, attivo dalle 16:00 alle 17:00. Presente lo Staff tecnico dell’Atletica Arzignano/Atletica Ovest Vicentino e alcuni campioncini di casa come Davide Giambellini e Anita Rigodanzo. Al termine spazio alla tradizionale StraKids che permetterà ai giovanissimi di cimentarsi su diverse distanze in percorsi tracciati nelle piazze del centro cittadino. Gadget e omaggi a tutti i partecipanti.

Nella foto di copertina: la partenza della StrArzignano Trofeo AutoVega 2024 (Foto Mauro Marzotto)