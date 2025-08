CALCIO SERIE C NOW – Sabato 2 agosto in occasione del XXX Memorial Alfonso Santagiuliana, in programma allo stadio Romeo Menti con inizio alle ore 17.30, che vedrà sfidarsi in amichevole L.R. Vicenza e Conegliano, ci sarà la presentazione della prima squadra e dello staff biancorossi nei momenti che precederanno il fischio di inizio dell’amichevole.