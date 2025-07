CALCIO SERIE C NOW – Reso noto il calendario della prossima serie C NOW che prenderà il via il 24 agosto.

Per il L.R. Vicenza debutto casalingo allo stadio Menti contro il Lumezzane mentre l’Arzignano Valchiampo esordirà in trasferta contro l’Union Brescia!

Il derby berico é in programma alla terza giornata, il 7 settembre.