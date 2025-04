Serie B1 femminile girone C, “Insieme per crescere”: Palladio Vicenza Volley lancia lo sprint per il finale di stagione

VICENZA, 19 APRILE 2025 – “Insieme per crescere”, con un gioco di squadra in campo e fuori dal rettangolo di gioco per dar sempre più linfa a un progetto che sta già raccogliendo tante soddisfazioni. Giovedì sera al Vicenza Tiepolo Hotel la società Palladio Vicenza Volley ha promosso una serata dedicata agli sponsor biancorossi, colonne portanti di un progetto rinnovato la scorsa estate con la costituzione della nuova compagine sociale del sodalizio berico, in lotta anche quest’anno per i play off di B1 femminile con la prima squadra targata Volksbank Vicenza Volley.

Nella serata presentata da Alessia Bartolomucci, diverse le autorità che si sono succedute sul palco. Tra i presenti, l’assessore cittadino allo Sport Leone Zilio, la presidentessa Fipav Vicenza Ilaria Giatti, il presidente di Palladio Vicenza Volley Franco Scanagatta, i soci Luigi Battistolli, Giorgio Grippa e Paolo Rossi, oltre alle ragazze e allo staff della prima squadra biancorossa allenata da Mariella Cavallaro e Pierantonio Cappellari e impegnata nel rush finale per strappare un pass per i play off di B1 (primi tre posti). La road map di Vicenza vedrà la trasferta veronese di sabato 26 aprile a domicilio della Smapiù Arena Volley, il match casalingo del 3 maggio contro l’Azimut Giorgione e infine il viaggio a Riccione sette giorni dopo.

“Grazie agli sponsor – le parole del presidente Franco Scanagatta – che rendono possibile questo progetto e un grazie alla squadra, che in campo gioca, soffre, a noi fa gioire e qualche volta venire il batticuore“, la chiusura con il sorriso di Scanagatta.

“Dall’anno scorso – ha affermato la palleggiatrice Natasha Spinello – sono tornata in carriera a rivestire il ruolo di capitano, non è stato difficile a Vicenza perché sono stata affiancata da staff e atlete molto disponibili. E’ solo un piacere e posso dire di aver riscontrato solo aspetti positivi. E’ un grande orgoglio essere capitano di una squadra, soprattutto di questa squadra”.

Ambizioni sportive, ma anche un focus sull’attività svolta dentro e fuori dal campo (nel sociale spicca il sostegno alla Fondazione San Bortolo), con una panoramica anche ai dati di marketing abbracciando anche l’universo-social con un impegno sempre crescente per crescere. Insieme.