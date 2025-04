Pallacanestro Vicenza 2012 – Civitus sconfitta nel finale ad alta tensione

La Civitus Vicenza non riesce a portare a casa il successo in un finale di gara ad alta tensione, per alcuni fischi arbitrali controversi, contro la terza in classifica Sae Legnano, dopo essere stata in vantaggio di 13 punti al 25′ minuto. Il parziale degli ospiti dell’ultimo periodo è di 12-25 che non hanno mollato e nei convulsi minuti finali la spuntano per 76-79, davanti al pubblico vicentino che ha riempito il palazzo con anche la presenza del primo cittadino Possamai. Per la Civitus è svanita l’occasione di agguantare l’ottavo posto e l’ultima giornata stabilirà i piazzamenti play in.

La gara

I biancorossi partono bene con la tripla di Marangoni, le incursioni di Da Campo, le conversioni ravvicinate di Ucles. I lombardi rispondono con Oboe ed Agostini ed alla prima sirena Civitus chiude avanti 19 a 17. Alla ripresa, poi, prova a scappare con la bomba di Almansi: 28 a 22. Recupera Legnano (32 a 30), ma un gran rimbalzo d’attacco trasformato da Carr, la tripla di Almansi ed il tap in di Ucles permette ai vicentini di arrivare all’intervallo sul 42 a 37.

Al rientro Civitus sembra dare la spallata decisiva al match. Il vantaggio supera la doppia cifra (tripla di Marangoni, schiacciata di Nwohuocha): 52 a 39. Accorcia Legnano 52 a 46, ma Vicenza riaccelera e chiude avanti la terza frazione: 64 a 54. La partita sembra ormai svoltare sul 68 a 55, ma qui i biancorossi si bloccano del tutto in attacco.

Sulle bombe di Mastroianni ed Agostini arriva l’inatteso recupero e sorpasso (68 a 70 e poi 70 a 75). Ci provano a tenerla viva Marangoni ed Almansi, ma un molto dubbio fallo in attacco fischiato ad Ucles (blocco in movimento) vanifica l’aggancio dei berici.

Civitus Pallacanestro Vicenza – SAE Scientifica Legnano 76-79 (19-17, 23-20, 22-17, 12-25)

Civitus Pallacanestro Vicenza: Federico Ucles belmonte 19 (8/15, 0/0), Gian paolo Almansi 15 (2/5, 3/9), Tommaso Marangoni 13 (1/4, 3/5), Mattia Da campo 10 (4/7, 0/4), Curtis Nwohuocha 6 (2/3, 0/0), Nicholas Carr 5 (2/2, 0/0), Valerio Cucchiaro 4 (2/2, 0/3), Giovanni Gasparin 2 (0/0, 0/4), Lorenzo Vanin 2 (0/0, 0/0), Pietro Cecchin 0 (0/0, 0/0), Alessandro Beggio 0 (0/0, 0/0), Edoardo Zovico 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 16 / 18 – Rimbalzi: 35 11 + 24 (Federico Ucles belmonte 12) – Assist: 14 (Giovanni Gasparin 5)

SAE Scientifica Legnano: Guglielmo Sodero 15 (1/3, 1/5), Guido Scali 13 (3/6, 2/2), Nik Raivio 13 (4/7, 0/1), Mattia Mastroianni 12 (2/2, 2/6), Pietro Agostini 11 (1/2, 2/8), Francesco Oboe 11 (3/5, 1/4), Ezio Gallizzi 4 (0/2, 0/1), Francisco Fernandez 0 (0/2, 0/1), Andrea Quarisa 0 (0/0, 0/0), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 27 / 32 – Rimbalzi: 29 6 + 23 (Pietro Agostini 11) – Assist: 8 (Guglielmo Sodero 3)