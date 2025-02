Nel parallelo arriva il tris di argenti per Marta Giaretta agli Eyof in Georgia

SCI ALPINO – E tre! Si chiude con la terza medaglia d’argento la partecipazione di Marta Giaretta agli EYOF 2025 Bakuriani in Georgia.

La sciatrice vicentina, portacolori delle Fiamme Gialle, dopo i secondi posti in gigante e in speciale si è ripetuta nel parallelo a squadre, che ha visto l’Italia scendere in pista anche con Luca Loranzi, Victoria Klotz, Alex Silbernagl e David Caslunger.

La medaglia d’oro è andata alla Norvegia, capace in finale di superare con il punteggio di 3 a 1 un’Italia che ha raggiunto il turno decisivo superando negli ottavi per 4-0 l’Ucraina con Castlunger incappato in un infortunio alla spalla e quindi sostituito da Loranzi, per poi avere la meglio della Polonia nei quarti (2-2, passaggio del turno per somma di tempi) ed in semifinale della Repubblica Ceca (3-1), poi bronzo al termine della finale per il terzo posto con la Francia.

Si tratta della quarta medaglia per l’Italia dello sci alpino al Festival Europeo della Gioventù Olimpica e segue i due argenti conquistati sempre da Marta Giaretta in gigante e slalom e il bronzo di Klotz tra i pali snodati.