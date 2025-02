Una Civitus Vicenza travolgente domina il derby con la Gemini Mestre

BASKET SERIE B NAZIONALE – Una Civitus Vicenza dominante festeggia un prestigioso e ampio successo per 89-62 nel derby contro la Gemini Mestre, in quella che è una delle più belle vittorie della storia societaria. Ribaltato anche il -19 dell’andata, con la Civitus che scappa già all’intervallo sul +18, con la ciliegina del canestro da metà campo di Almansi sulla sirena.

La gara. Rotte le schermaglie iniziali (7 a 7), Vicenza prende in mano le redini del match. Argina gli attacchi avversari con una difesa intensa. Domina a rimbalzo, e via via si stacca nel punteggio. Con un gioco da 3 di Da Campo e 5 punti consecutivi di Ucles chiude il primo quarto avanti sul 19 a 12. Si riprende con i biancorossi che, grazie anche alla bomba di Cucchiaro, chiudono un parziale di 12 a 0, che vale il 28 a 17. Spinta dalla tripla di Mazzucchelli, Mestre accorcia sino al 31 a 28. Ma il nuovo equilibrio resiste poco perché la tripla di Da Campo, poi i 3 liberi spediti a segno da Almansi ed infine il fantastico e fortunato missile sganciato a metà campo dallo stesso Almansi, proprio sulla sirena, producono lo strappo decisivo: 48 a 30 all’intervallo. Applausi e pubblico tutto in piedi.

Il timore che i ragazzi di coach Ghirelli non riescano a gestire l’ampio vantaggio come in altre occasioni svanisce con la tripla di Cucchiaro che porta sul + 20 (56 a 36). Gasparin non sbaglia un tiro e detta i tempi del gioco, senza frenesie. Ormai Mestre è alle corde, perde lucidità e convinzione e scivola a -26 alla fine del terzo quarto. La partita è segnata e le conclusioni di Marangoni, Da Campo e Carr la mettono definitivamente in ghiaccio con un vantaggio che ormai oscilla intorno al + 30 negli ultimi minuti di gara.

La sirena finale ferma il tabellone sull’ 89 a 62 per Civitus Vicenza. Bellissima prova di squadra, a cominciare dalla difesa, di circolo palla e di tiro dalla lunga (eccellente 11/24).

Civitus Pallacanestro Vicenza – Gemini Mestre 89-62 (19-12, 29-18, 23-15, 18-17)

Civitus Pallacanestro Vicenza: Gian paolo Almansi 22 (4/5, 3/9), Giovanni Gasparin 15 (6/6, 0/1), Tommaso Marangoni 14 (1/4, 4/5), Mattia Da campo 13 (2/2, 2/5), Federico Ucles belmonte 9 (4/6, 0/0), Valerio Cucchiaro 8 (1/4, 2/2), Curtis Nwohuocha 4 (2/6, 0/1), Nicholas Carr 4 (2/3, 0/1), Lorenzo Vanin 0 (0/1, 0/0), Edoardo Zovico 0 (0/0, 0/0), Giulio Pendin 0 (0/0, 0/0), Pietro Cecchin 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 28 6 + 22 (Federico Ucles belmonte 11) – Assist: 16 (Federico Ucles belmonte 5)

Gemini Mestre: Luca Brambilla 14 (1/3, 3/3), Simone Aromando 13 (4/9, 0/0), Nicola Giordano 13 (4/6, 0/1), Marco Contento 7 (2/3, 1/3), Andrea Mazzucchelli 5 (1/3, 1/2), Lorenzo Galmarini 4 (1/4, 0/0), Francesco Reggiani 4 (0/2, 0/3), Andrea Lo biondo 2 (1/3, 0/3), Michele Rubbini 0 (0/1, 0/1), Pietro Bizzotto 0 (0/0, 0/0), Mattia Dalle carbonare 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 19 / 25 – Rimbalzi: 20 5 + 15 (Simone Aromando 5) – Assist: 7 (Francesco Reggiani, Michele Rubbini 2)