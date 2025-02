Al Menti nel derby tra LR Vicenza e Padova Ferrari illude, ma é beffa nel recupero

LR Vicenza – Padova 1-1

LR Vicenza – Confente; Cuomo, Leverbe (dal 79′ Laezza), Sandon; Zonta, Carraro, Ronaldo (dal 66′ Della Latta), Costa; Della Morte (dal 79′ Talarico); Rolfini (dal 66′ Rauti), Ferrari (dal 72′ Morra). A disposizione: Massolo, Gallo, Fantoni, Beghetto, Rossi, Capone. Allenatore: Vecchi

Padova – Fortin; Faedo (dal 63′ Granata), Delli Carri, Pirrello; Villa (dal 63′ Capelli), Fusi, Crisetig, Kirwan (dal 77′ Valente); Varas (dal 77′ Spagnoli), Liguori (dal 63′ Buonaiuto); Bortolussi.

A disposizione: Sala, Carniello, Granata, Cretella, Bianchi, Favale, Montrone. Allenatore: Andreoletti

Marcatori: 27′ Ferrari (LRV), 90’+4′ Spagnoli (P)

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini (assistenti: Zanellati – Consonni; quarto ufficiale: Diop)

Ammoniti: Pirrello (P), Crisetig (P), Ronaldo (LRV), Rauti (LRV), Cuomo (LRV)

Spettatori: 11.522 di cui 7269 abbonati e 1200 ospiti, incasso pari a 125.173 incluso rateo abbonamenti

Note: giornata soleggiata, terreno in ottime condizioni

CALCIO SERIE C NOW – Altro che Festival di Sanremo! É il Menti il palcoscenico da “sold out” per l’atteso derby tra LR Vicenza e Padova.

Grande cornice di pubblico in una domenica che promette spettacolo.

Pronti via e subito biancorossi in avanti con un colpo di testa di Ferrari. Al 6’ é la traversa dice di no alla conclusione sotto l’incrocio di Della Morte e poi é il portiere Fortin a salvare sul successivo tentativo sotto porta sempre del n. 9 di casa.

Al 27’ il vantaggio che fa esplodere lo stadio: azione di calcio d’angolo, cross di Zonta per la girata di Ferrari che firma l’1-0 sotto la curva sud in tripudio.

La replica ospite é affidata a Varas: si distende Confente a deviare in angolo.

Inizia la ripresa ed é Rolfini ad avere sui piedi la palla del 2-0, ma calcia alto sulla traversa.

Dall’altra parte clamorosa occasione per Bortolussi, che solo davanti a Confente conclude a lato.

Ma é ancora il LR Vicenza ad andare vicinissimo al raddoppio: bella azione de Della Morte a pescare Rolfini: tiro centrale respinto da Fortin. Ed é ancora il portiere biancoscudato a dire di no alla conclusione di Ferrari.

Intanto si alza l’urlo biancorosso: “Devi vincere!”.

Primi cambi per Vecchi: esce tra gli applausi Ronaldo, il migliore in campo, sostituito da Della Latta. Fuori anche Rolfini: al suo posto Rauti. Standing ovation anche per Ferrari e dentro Morra.

Pericolosa punizione dal limite per il Padova, ma Capelli calcia alle stelle.

Mira altrettanto imprecisa, sul fronte opposto, per Della Latta.

Ultimi cambi con Talarico e Laezza per Della Morte e Leverbe.

Sembra fatta e, invece, al quarto dei cinque minuti di recupero arriva il pareggio ospite con Spagnoli che, sul cross di Valente, batte Confente.

Poco dopo arriva anche il triplice fischio dell’arbitro Zanotti. E’ festa per il Padova, quasi fosse stata una vittoria, ed è cocente la delusione del Vicenza, quasi fosse stata una sconfitta.

Oltre alla beffa nel recupero c’è il rammarico per non essere riusciti a chiudere con i tre punti una partita dominata nel primo tempo e che nel secondo poteva essere chiusa.

Peccato perchè a volte il risultato non rispecchia quanto visto in campo.

Forse i cambi questa volta non sono riusciti a mantenere gli equilibri biancorossi: Rauti e Morra non hanno inciso in alcun modo in avanti e un Costa ormai stremato andava magari tolto.

Con i se e i con i ma non si va da nessuna parte: di certo domenica c’è la trasferta di Lumezzane (ore 17.30) per reagire e riprendere la corsa.