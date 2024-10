Luca Rigoldi sabato a Villaverla chiude la carriera contro Gonzalez

BOXE – Il giorno dell’addio al ring, almeno quello degli incontri ufficiali, quelli che hanno segnato la sua carriera da pugile professionista.

Sabato 19 ottobre, alle 21.45 circa al palasport di Villaverla, si disputerà l’ultimo match di Luca Rigoldi, detentore della cintura WBC International pesi piuma.

Suo avversario, sulle sei riprese, sarà il trentaseienne Sergio Gonzalez, nato in Nicaragua ma residente a Girona, in Spagna. Gonzalez ha al suo attivo 10 vittorie (di cui 7 per ko), ma anche 36 sconfitte (13 per ko) e 5 ex equo. Da parte sua il pugile vicentino può vantare 32 successi (di cui 9 prima del limite), 2 sconfitte (contro Gamal Yafai nel 2020 e Vittorio Parrinello nel 2016) e 2 pareggi.

Ma la serata dedicata alla boxe inizierà alle 20 con alcuni incontri che rappresenteranno l’anticipo della sfida tanto attesa.