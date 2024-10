La Civitus Vicenza cade a Ragusa: domenica arriva la Novipiù Monferrato

BASKET SERIE B NAZIONALE – La Civitus Vicenza cede sul campo di Ragusa dopo un ottimo inizio sulle ali di Cucchiaro e Almansi (13 punti nel primo quarto), poi però i padroni di casa sono riusciti ad impattare all’intervallo e, nonostante un nuovo mini allungo degli ospiti in avvio di ripresa sul +7, propiziato da Da Campo, l’intensa difesa messa in campo dai ragazzi di Recupido ha concesso solo 29 punti nella ripresa ai berici. I siciliani avevano dovuto fare a meno del nuovo play arrivato in settimana, il trentunenne sloveno Kosic, in quanto non sono riusciti ad avere il nulla osta in tempo.

La squadra biancorossa è ripartita giovedì mattina da Catania e tornerà ad allenarsi da venerdì, con una doppia seduta, in vista della sfida di domenica 20 ottobre alle ore 18 contro la Novipiù Monferrato ancora sul parquet di Dueville. Casale è reduce a sua volta da una sconfitta, in casa dopo un tempo supplementare (96-100) contro l’Andrea Costa Imola. La squadra piemontese ha scelto un allenatore di spicco come Corbani per puntare in alto, ma è partita con due sconfitte e deve recuperare una partita. Oltre ai confermati Pepper e Martinoni, sono arrivati dal mercato estivo altri nomi di spicco come Wojciechowski, Rupil e Vecerina.

Per la Civitus servirà un’impresa per riuscire a tornare a smuovere la classifica.

Virtus Ragusa – Civitus Pallacanestro Vicenza 67-62 (15-25, 18-8, 15-18, 19-11)

Virtus Ragusa: Nicolò Bertocco 22 (2/11, 3/7), Mirko Gloria 15 (3/4, 2/3), Franco Gaetano 10 (4/9, 0/1), Hugo Erkmaa 7 (1/2, 1/2), Ugo Simon 6 (0/2, 2/5), Davide Vavoli 5 (1/6, 1/2), Giovanni Ianelli 2 (1/1, 0/1), Giovanni Tumino 0 (0/0, 0/0), Enrico antonio Mirabella 0 (0/0, 0/0), Francesco Piscetta 0 (0/0, 0/0), Christian Guastella 0 (0/0, 0/0), Paolo Cascone 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 19 – Rimbalzi: 39 11 + 28 (Franco Gaetano 13) – Assist: 14 (Hugo Erkmaa 7)

Civitus Pallacanestro Vicenza: Gian paolo Almansi 16 (1/3, 4/10), Valerio Cucchiaro 13 (2/4, 3/6), Giovanni Gasparin 11 (3/8, 0/3), Mattia Da campo 9 (3/7, 1/7), Federico Ucles belmonte 7 (3/7, 0/3), Curtis Nwohuocha 4 (1/5, 0/0), Nicholas Carr 2 (1/1, 0/0), Lorenzo Vanin 0 (0/0, 0/0), Pietro Cecchin 0 (0/0, 0/0), Tommaso Presutto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 17 – Rimbalzi: 34 11 + 23 (Federico Ucles belmonte 9) – Assist: 8 (Gian paolo Almansi, Giovanni Gasparin, Federico Ucles belmonte 2)

Prossimo turno (6^ giornata):

19/10/2024 20:30 UP Andrea Costa Imola-Infodrive Capo d’Orlando

19/10/2024 20:30 TAV Treviglio Brianza Basket-Fiorenzuola Bees

19/10/2024 20:30 Gemini Mestre-SAE Scientifica Legnano

19/10/2024 21:00 Paffoni Fulgor Basket Omegna-Blacks Faenza

(Diretta streaming in chiaro sul canale Twitch Italbasketofficial)

19/10/2024 21:00 Logiman Pall. Crema-Rimadesio Desio

20/10/2024 17:00 Bakery Basket Piacenza-Virtus Ragusa

20/10/2024 18:00 Rucker San Vendemiano-Moncada Energy Agrigento

20/10/2024 18:00 Neupharma Virtus Imola-Foppiani Fulgor Fidenza

20/10/2024 18:00 Civitus Pallacanestro Vicenza-Novipiù Monferrato Basket

20/10/2024 18:00 LuxArm Lumezzane-AZ Pneumatica Robur Saronno

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS