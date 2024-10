Serie B1 femminile girone C, Chiara Sesenna (Volksbank Vicenza Volley): “Contro Padova un’altra battaglia”

La laterale piacentina, tra le protagoniste del vittorioso esordio a Forlì, è un “jolly” offensivo della formazione berica



VICENZA, 16 OTTOBRE 2024 – Con i suoi 17 punti è stata una delle protagoniste della vittoria inaugurale della Volksbank Vicenza Volley nel campionato di B1 femminile (girone C) ottenuta sul campo di Forlì. Al suo primo anno in terra berica, la piacentina Chiara Sesenna, laterale classe 2003, si è confermata una “freccia” importante nell’arco della squadra guidata da Mariella Cavallaro e Pierantonio Cappellari. Opposta di natura e capace anche di ricoprire il ruolo di schiacciatrice, la Sesenna ha brillato in Romagna; schierata in posto due in diagonale con capitan Spinello, Chiara ha risposto molto bene, con 13 attacchi a segno, 2 muri e altrettanti ace.

“Il nostro esordio – commenta la Sesenna, originaria di Gossolengo – non era semplice, Forlì è una squadra esperta e siamo molto felici dei primi tre punti, che ci servivano per partire al meglio e aiutavano il morale. Abbiamo fatto la differenza in attacco e commettendo pochi errori nei set vinti; la sensazione più bella che ho avvertito in campo è l’unione tra di noi nei momenti difficili e nel set perso”.

Sabato alle 17 a Cavazzale la Volksbank Vicenza Volley farà l’esordio casalingo sfidando la Banca Annia Aduna Padova. “Sarà un’altra battaglia, Padova è un’ottima squadra ma il fattore campo ci può aiutare. Ci stiamo preparando anche studiando l’avversario e cercheremo di mettere in cascina altri tre punti”.

Chiara è un po’ il “jolly” dell’attacco vicentino. “Mi sono messa – racconta la laterale piacentina – a disposizione della squadra sia come opposta – che è il mio ruolo naturale – sia come schiacciatrice. Non mi pesa e sento il supporto delle compagne e dello staff; non mi aspettavo di far così bene nella prima partita, ma su questo ha inciso sicuramente la fiducia che avverto in me. A Vicenza mi trovo molto bene, è una società molto seria che non ci fa mancare nulla”.