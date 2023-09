Per la Rangers Rugby Vicenza sabato ultimo “test match” contro Biella

RUGBY – Sabato 23 settembre alle ore 15.30, alla Rugby Arena, ultimo appuntamento di pre-stagione per i biancorossi della Rangers Rugby Vicenza in vista dell’inizio del campionato previsto per il weekend del 14/15 ottobre in casa con le Fiamme Oro. A misurarsi con il FirstXV vicentino il Biella Rugby Club, formazione piemontese che disputerà il campionato di Serie A. L’incontro sarà diretto da Filippo Russo.

Le quadre

Biella Rugby Club

I gialloverdi del confermato coach Benettin sono ormai una presenza costante delle amichevoli a Vicenza. La formazione biellese quest’estate si è notevolmente rinforzata e punta ad un campionato di vertice prima della riforma della Serie A che avverrà nella stagione 2024/25.

Rangers Rugby Vicenza

Terzo impegno ufficiale per i biancorossi di Andrea Cavinato e Francesco Minto che dopo il bel successo con Mogliano nel Trofeo Canova, avranno un’altra opportunità per migliorare l’affiatamento e rodare i meccanismi in diverse configurazioni di formazione.

Stadio e diretta

L’ingresso alla Rugby Arena sarà gratuito e grazie al sostegno di Sisthema, la gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di ErreSport. Dalle 10.30 alle 12 inoltre Open Day per le categorie minirugby per bimbe e bimbi nati dal 2019 al 2010 a Torri di Quartesolo.