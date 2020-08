CALCIO – Jari Vandeputte resta al LR Vicenza fino al 2023: “quest’anno più gol!” [VIDEO]

Vicenza, 11 agosto 2020 – In questi giorni il trequartista belga di 24 anni, Jari Vandeputte, che ben ha figurato nel campionato in cui il Lane è stato promosso in serie B, è stato confermato fino al 2023. Jari è felice di restare a Vicenza per vari motivi: perché si stratta di una piazza importante, perché gli iace la città e soprattutto perché si trova bene nella società con i compagni di squadra, col mister Mimmo Di Carlo e la struttura. Sottolinea come la serie B sarà più impegnativa sia dal punto di vista tecnico sia mentale: non bisogna mollare mai. Per questa stagione si augura di poter fare più gol rispetto alla scorsa (sue solo 2 segnature).

Sentiamo l’intervista in video girata oggi a Cara Vicenza allo Stadio Romeo Menti