Il nuoto sincronizzato passa al Centro Sport Palladio e diventa Palladio Sincro Vicenza [VIDEO]

Vicenza, 13 agosto 2020 – Presentazione con dimostrazione in piscina delle ragazze del nuoto sincronizzato (nuoto artistico) ieri sera al Centro Sport Palladio di Vicenza, struttura privata che si è offerta di salvare il patrimonio di esperienza di questa disciplina sviluppato negli anni a Vicenza.

Alla presenza dell’oramai ex presidente di Nuoto Vicenza Libertas, Armando Merluzzi, e del presidente della società di gestione di Centro Palladio, Luca Allegro, sulla terrazza alle Cattane c’è stato un passaggio simbolico di testimone: Merluzzi ha ceduto di fatto la squadra e i cartellini delle tesserate alla società sportiva del nuoto “Città Sport Vicenza”. Il comparto che sarà coordinato e allenato dal tecnico Rossana Rocci (formatore federale) e dall’allenatrice Clara Faccin, conta 45 tesserate dalle esordienti C alla categoria assoluta (classi dalle 2005 alle 1999). Una squadra quella di Nuoto Vicenza (ora Palladio Vicenza) che è al nono posto in Italia per risultati nel sincronizzato ed è arrivata settima lo scorso fine settimana ai campionati italiani assoluti che si sono svolti a Savona.

Per le ragazze di Rocco e Faccin non cambia molto: Merluzzi spiega che già da un anno il nuoto sincronizzato si allenata al Centro Sport Palladio per mancanza di “spazi vasca” in viale Ferrarin. D’altro canto le campionesse assolute sono in vasca settimanalmente 6 giorni su 7.

Intanto per Nuoto Vicenza c’è la soddisfazione di aver salvato una disciplina nata tra le sue fila dal 1982 in viale Ferrarin.

Nel nuoto sincronizzato Vicenza è una delle maggiori società del Veneto con Plebiscito Padova e Zeus Lab Montebelluna.

Il nuoto sincronizzato, chiamato anche nuoto artistico, è disciplina olimpica dal 1984.

Nel video la prova che valse il quinto posto assoluto nazionale al Nuoto Vicenza Libertas nel 2010