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11 Giugno 2026

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Coppa Città di Vicenza, si parte dai Primi Calci

di Redazione0655

Al via la pubblicazione delle gallerie fotografiche della due giorni al Menti. La prima è dedicata alla categoria dei più piccoli

 

Prende il via oggi la pubblicazione delle gallerie fotografiche dedicate alla due giorni di calcio giovanile andata in scena allo stadio Romeo Menti, tra le finali della Coppa Città di Vicenza e il Mundialito 2026. Ad aprire la serie è la categoria dei Primi Calci (prima parte).

Per i più piccoli non erano previste classifiche né tabellini: la formula della categoria privilegia la partecipazione e il gioco, senza graduatorie ufficiali. Sul prato del Menti si sono alternate numerose squadre di città e provincia, in una giornata che ha avuto come obiettivo principale quello di far vivere ai bambini l’esperienza dello stadio cittadino.

Le immagini raccolte in questa prima galleria documentano la partecipazione delle formazioni Primi Calci alla giornata del Menti.

📰 SABATO in edicola l’edizione di SPORTvicentino con tutte le foto della due giorni al Menti.

📸 Partiamo oggi con i Primi Calci: da qui in avanti pubblicheremo una galleria al giorno, sul sito e sui canali social.

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