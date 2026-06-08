Due giorni di emozioni al Menti: la festa del calcio giovanile vicentino

Coppa Città di Vicenza e Mundialito hanno trasformato lo stadio Romeo Menti in una grande casa dei ragazzi. Dai più piccoli ai grandi, una kermesse di colori, gol e valori che ha unito città e provincia

C’è una frase che riassume tutto: “Io c’ero al Menti”. Nel weekend di fine stagione lo stadio cittadino è diventato il palcoscenico di una due giorni che ha messo al centro i ragazzi e i valori più autentici dello sport, con le finali della Coppa Città di Vicenza e del Mundialito 2026. Vittorie e sconfitte, alla fine, sono state solo un contorno: il vero protagonista è stato il calcio giovanile, capace ancora di emozionare e di far brillare gli occhi di chi lo vive.

A seguire da vicino la manifestazione c’erano Michele Nicolin, direttore del settore giovanile del LR Vicenza, Gilberto Cecchetto, consigliere regionale, Francesco Rizzato, delegato FIGC di Vicenza, e i presidenti delle sezioni AIA di Vicenza, Gianantonio Leonforte, e di Schio, Daniele Urbani.

Coppa Città di Vicenza: i grandi protagonisti

Allievi Provinciali

Tra gli Allievi Provinciali la spunta il Novoledo Villaverla, che supera l’Altair in una finale decisa da un guizzo nella ripresa.

Altair – Novoledo Villaverla 0-1 Marcatori: 27′ st Dal Cengio (NV) Arbitro: Cristian Rizzati (Vicenza). Assistenti: Giuseppe Busolo e Marco Meggiolaro (Vicenza)

Allievi Regionali

Negli Allievi Regionali è il Camisano Calcio 1910 ad alzare il trofeo al termine di una sfida combattutissima con il Calcio Schio, risolta solo dai tiri dal dischetto.

Calcio Schio – Camisano Calcio 1910 2-2 (4-5 d.c.r.) Marcatori: 30′ pt Boscato (S), 8′ st Toniolo (C), 20′ st Zoin (C), 49′ st Zovi (S) Arbitro: Leonardo Ghello (Schio). Assistenti: Giovanni Pettinato e Aurora Franchi (Schio)

Giovanissimi Provinciali

Nei Giovanissimi Provinciali vince l’Union Torri, trascinata dalla doppietta di Grolla nel primo tempo.

Leodari Caldogno – Union Torri 1-2 Marcatori: 28′ e 31′ pt Grolla (UT), 36′ st Venuti (LC) Arbitro: Francesco Pranovi (Schio). Assistenti: Alessandro Mogentale e Giulio Foscarini (Schio)

Giovanissimi Regionali

Nei Giovanissimi Regionali trionfa la Virtus Alta Padovana, capace di piegare il Calcio Schio ai rigori dopo un equilibrio totale.

Calcio Schio – Virtus Alta Padovana 2-2 (4-5 d.c.r.) Marcatori: 16′ pt Menguzzato (VAP), 26′ pt Zanon (VAP), 29′ pt Stella (S), 40′ st Vallortigara (S, rig.) Arbitro: Pietro Paiusco (Vicenza). Assistenti: Akram Chadid e Giovanni Rancan (Vicenza)

Esordienti 2014

Doppietta di giornata per l’LR Vicenza, che parte tra gli Esordienti 2014 superando il Longare Castegnero.

Longare Castegnero – LR Vicenza 1-3 Marcatori: 2′ pt Giaretton (LR), 20′ pt Rigon (LC), 5′ st Cisotto (LR), 20′ st Orsolon (LR) Arbitro: Fabio Caggiano (Schio)

Esordienti 2013

Ancora LR Vicenza anche tra gli Esordienti 2013, vittorioso sul Malo dopo essere andato sotto.

Malo – LR Vicenza 1-2 Marcatori: 5′ pt Stefani (M), 18′ pt Kadiu (LR), 11′ st Stella (LR) Arbitro: Marco Cocco (Vicenza)

Primi Calci e Piccoli Amici

Per i più piccoli, Primi Calci e Piccoli Amici, il Menti si è riempito di squadre, sorrisi e foto di gruppo: niente classifiche da prima pagina, ma il cuore della festa. Tra i Piccoli Amici un pensiero speciale è andato a Nicholas Giani, ex calciatore del Vicenza scomparso il 2 febbraio 2026, in un momento di grande emozione condivisa. Alla premiazione era presente anche Pierluigi Passarella, dirigente del Creazzo Calcio e consigliere della Fondazione Nicholas Giani.

Mundialito: la città si colora

La nuova edizione del Mundialito era stata aperta da una sfilata spettacolare: dall’esedra di Campo Marzo fino a Piazza dei Signori, un corteo festante di bandiere e maglie delle nazionali. Sponsorizzato dalla Centrale del Latte di Vicenza e organizzato con il sostegno determinante della società Altair, presieduta da Nicola Maccà, il torneo ha visto sfidarsi 48 squadre di città e provincia, divise nelle due categorie Pulcini 2015 e Pulcini 2016.

L’edizione, la decima, ha segnato un salto di qualità: sul modello del Mondiale FIFA il torneo è stato allargato a 48 formazioni complessive (24 per categoria) e ha introdotto le fasi finali anche per il 3° e 4° posto, disputate sui campi dell’Altair, così da garantire più partite e più divertimento a tutti.

Mundialito Pulcini 2015

A trionfare è il Canada (LR Vicenza), che chiude in maniera autoritaria.

Risultati: Scozia – Canada 0-0 (2-3 d.c.r.); Scozia – Svezia 1-2 (marcatori: 2 Bevilacqua per la Svezia, Gendusa per la Scozia); Canada – Svezia 7-0 (marcatori: 2 Dalla Verde, 2 Naclerio, 2 Bonora, Vaccaretti) Arbitri: Morgan Trentin (Schio) e Artur Guboglo (Vicenza)

Mundialito Pulcini 2016

Successo della Croazia (Dueville).

Risultati: Iran – Croazia 1-2 (marcatori: Palmiotto e Polizzi per la Croazia, Visconti per l’Iran); Iran – RD Congo 1-3 (marcatori: 2 Kumara, Dal Lago per il Congo, Bonato per l’Iran); Croazia – RD Congo 2-0 (marcatori: Gangan, Sinico) Arbitri: Morgan Trentin (Schio) e Artur Guboglo (Vicenza)

MundialStar: ancora più partite

La grande novità delle finali di consolazione, il MundialStar, ha permesso a tutti i ragazzi delle fasi finali di continuare a giocare fino all’ultimo. Questi i podi:

MundialStar Pulcini 2016

Norvegia (Union La Rocca) Nuova Zelanda (San Lazzaro) Giordania (Bissarese)

MundialStar Pulcini 2015

Bosnia (Camisano) Paraguay (Monteviale) Giappone (San Vitale ’95)

Ogni giorno caricheremo una galleria con le foto delle partite al Menti: non perdetevele.