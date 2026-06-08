Due giorni di emozioni al Menti: la festa del calcio giovanile vicentino

Coppa Città di Vicenza e Mundialito hanno trasformato lo stadio Romeo Menti in una grande casa dei ragazzi. Dai più piccoli ai grandi, una kermesse di colori, gol e valori che ha unito città e provincia
C’è una frase che riassume tutto: “Io c’ero al Menti”. Nel weekend di fine stagione lo stadio cittadino è diventato il palcoscenico di una due giorni che ha messo al centro i ragazzi e i valori più autentici dello sport, con le finali della Coppa Città di Vicenza e del Mundialito 2026. Vittorie e sconfitte, alla fine, sono state solo un contorno: il vero protagonista è stato il calcio giovanile, capace ancora di emozionare e di far brillare gli occhi di chi lo vive.
A seguire da vicino la manifestazione c’erano Michele Nicolin, direttore del settore giovanile del LR Vicenza, Gilberto Cecchetto, consigliere regionale, Francesco Rizzato, delegato FIGC di Vicenza, e i presidenti delle sezioni AIA di Vicenza, Gianantonio Leonforte, e di Schio, Daniele Urbani.
Coppa Città di Vicenza: i grandi protagonisti
Allievi Provinciali
Tra gli Allievi Provinciali la spunta il Novoledo Villaverla, che supera l’Altair in una finale decisa da un guizzo nella ripresa.
Altair – Novoledo Villaverla 0-1 Marcatori: 27′ st Dal Cengio (NV) Arbitro: Cristian Rizzati (Vicenza). Assistenti: Giuseppe Busolo e Marco Meggiolaro (Vicenza)
Allievi Regionali
Negli Allievi Regionali è il Camisano Calcio 1910 ad alzare il trofeo al termine di una sfida combattutissima con il Calcio Schio, risolta solo dai tiri dal dischetto.
Calcio Schio – Camisano Calcio 1910 2-2 (4-5 d.c.r.) Marcatori: 30′ pt Boscato (S), 8′ st Toniolo (C), 20′ st Zoin (C), 49′ st Zovi (S) Arbitro: Leonardo Ghello (Schio). Assistenti: Giovanni Pettinato e Aurora Franchi (Schio)
Giovanissimi Provinciali
Nei Giovanissimi Provinciali vince l’Union Torri, trascinata dalla doppietta di Grolla nel primo tempo.
Leodari Caldogno – Union Torri 1-2 Marcatori: 28′ e 31′ pt Grolla (UT), 36′ st Venuti (LC) Arbitro: Francesco Pranovi (Schio). Assistenti: Alessandro Mogentale e Giulio Foscarini (Schio)
Giovanissimi Regionali
Nei Giovanissimi Regionali trionfa la Virtus Alta Padovana, capace di piegare il Calcio Schio ai rigori dopo un equilibrio totale.
Calcio Schio – Virtus Alta Padovana 2-2 (4-5 d.c.r.) Marcatori: 16′ pt Menguzzato (VAP), 26′ pt Zanon (VAP), 29′ pt Stella (S), 40′ st Vallortigara (S, rig.) Arbitro: Pietro Paiusco (Vicenza). Assistenti: Akram Chadid e Giovanni Rancan (Vicenza)
Esordienti 2014
Doppietta di giornata per l’LR Vicenza, che parte tra gli Esordienti 2014 superando il Longare Castegnero.
Longare Castegnero – LR Vicenza 1-3 Marcatori: 2′ pt Giaretton (LR), 20′ pt Rigon (LC), 5′ st Cisotto (LR), 20′ st Orsolon (LR) Arbitro: Fabio Caggiano (Schio)
Esordienti 2013
Ancora LR Vicenza anche tra gli Esordienti 2013, vittorioso sul Malo dopo essere andato sotto.
Malo – LR Vicenza 1-2 Marcatori: 5′ pt Stefani (M), 18′ pt Kadiu (LR), 11′ st Stella (LR) Arbitro: Marco Cocco (Vicenza)
Primi Calci e Piccoli Amici
Per i più piccoli, Primi Calci e Piccoli Amici, il Menti si è riempito di squadre, sorrisi e foto di gruppo: niente classifiche da prima pagina, ma il cuore della festa. Tra i Piccoli Amici un pensiero speciale è andato a Nicholas Giani, ex calciatore del Vicenza scomparso il 2 febbraio 2026, in un momento di grande emozione condivisa. Alla premiazione era presente anche Pierluigi Passarella, dirigente del Creazzo Calcio e consigliere della Fondazione Nicholas Giani.
Mundialito: la città si colora
La nuova edizione del Mundialito era stata aperta da una sfilata spettacolare: dall’esedra di Campo Marzo fino a Piazza dei Signori, un corteo festante di bandiere e maglie delle nazionali. Sponsorizzato dalla Centrale del Latte di Vicenza e organizzato con il sostegno determinante della società Altair, presieduta da Nicola Maccà, il torneo ha visto sfidarsi 48 squadre di città e provincia, divise nelle due categorie Pulcini 2015 e Pulcini 2016.
L’edizione, la decima, ha segnato un salto di qualità: sul modello del Mondiale FIFA il torneo è stato allargato a 48 formazioni complessive (24 per categoria) e ha introdotto le fasi finali anche per il 3° e 4° posto, disputate sui campi dell’Altair, così da garantire più partite e più divertimento a tutti.
Mundialito Pulcini 2015
A trionfare è il Canada (LR Vicenza), che chiude in maniera autoritaria.
Risultati: Scozia – Canada 0-0 (2-3 d.c.r.); Scozia – Svezia 1-2 (marcatori: 2 Bevilacqua per la Svezia, Gendusa per la Scozia); Canada – Svezia 7-0 (marcatori: 2 Dalla Verde, 2 Naclerio, 2 Bonora, Vaccaretti) Arbitri: Morgan Trentin (Schio) e Artur Guboglo (Vicenza)
Mundialito Pulcini 2016
Successo della Croazia (Dueville).
Risultati: Iran – Croazia 1-2 (marcatori: Palmiotto e Polizzi per la Croazia, Visconti per l’Iran); Iran – RD Congo 1-3 (marcatori: 2 Kumara, Dal Lago per il Congo, Bonato per l’Iran); Croazia – RD Congo 2-0 (marcatori: Gangan, Sinico) Arbitri: Morgan Trentin (Schio) e Artur Guboglo (Vicenza)
MundialStar: ancora più partite
La grande novità delle finali di consolazione, il MundialStar, ha permesso a tutti i ragazzi delle fasi finali di continuare a giocare fino all’ultimo. Questi i podi:
MundialStar Pulcini 2016
- Norvegia (Union La Rocca)
- Nuova Zelanda (San Lazzaro)
- Giordania (Bissarese)
MundialStar Pulcini 2015
- Bosnia (Camisano)
- Paraguay (Monteviale)
- Giappone (San Vitale ’95)
Ogni giorno caricheremo una galleria con le foto delle partite al Menti: non perdetevele.