Il LR Vicenza sceglie ancora Bedollo per il ritiro estivo

CALCIO SERIE B – La società L.R. Vicenza è lieta di informare che il ritiro estivo 2026 si svolgerà dall’ 11 al 25 luglio a Bedollo sull’Altopiano di Piné, a pochi km da Trento, dove la squadra inizierà la preparazione in vista della nuova stagione. I biancorossi lavoreranno presso le strutture sportive dell’altopiano, immerse nel verde e nella tranquillità della montagna trentina, un contesto ideale per concentrazione, allenamenti e crescita del gruppo. Una cornice accogliente e ormai familiare, nota per i suoi laghi, i suoi panorami e per le tante proposte sportive, pronta ad ospitare squadra e tifosi tra sedute di lavoro, attività e momenti da condividere insieme.

Da parte di tutto il club i più sentiti ringraziamenti all’Azienda per il Turismo di Trento, per la collaborazione e il supporto nell’organizzazione del ritiro, confermando una sinergia preziosa per l’accoglienza della squadra e dei tifosi.

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