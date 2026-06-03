Hockey Trissino “corsaro” a Bassano pareggia la serie scudetto: domenica gara3

HOCKEY PISTA FINALE SCUDETTO – L’Ubroker Bassano non sfrutta il fattore pista ed un palazzetto dello sport riempito come non mai negli ultimi 15 anni, con 3000 presenze sugli spalti.

Non è bastata la loro spinta per arginare un Trissino che ha mostrato tutto il repertorio in assenza di bomber Alvarinho, infortunatosi in gara1. Intensità difensiva e effervescenza offensiva, con Guilherme Silva ed Andrea Malagoli, che hanno messo a segno una doppietta ciascuno per il 4-0 ospite.

Trissino schiera l’azzurrino Piccoli fin dal primo minuto assieme al quartetto più esperto con i portoghesi Silva ed Almeida e il modenese Malagoli. Bassano risponde dal primo minuto con Riba, poi confermati Pozzato, Ipinazar e Montigel, mentre tra i pali ci sono Grimalt e Zampoli. Avvio al fulmicotone per i campioni in carica. Il portoghese Silva lancia la pallina in porta alla prima occasione dopo 10 secondi e trafigge Grimalt. Dopo sette minuti raddoppia Malagoli: Questa volta la difesa è lenta e non riesce a spazzare la pallina prima di colpirla, per il parziale di 0-2. L’Ubroker Bassano non riesce a incidere, tra poca convinzione e scarso dinamismo in attacco. Trissino è padrone della pista, ma non riesce a essere preciso, vista l’aumentata intensità difensiva dei padroni di casa. Anche nel secondo tempo il canovaccio rimane lo stesso, perché Bassano non riesce a essere pericoloso e Trissino sembra veleggiare senza problemi. Gran rete di Guilherme Silva, che s’invola in area e, sulla seconda ribattuta, riesce a superare ancora l’estremo argentino. Cartellino blu per Posito per un colpo su Almeida e, in superiorità numerica, il tiro al volo di Malagoli riesce ancora a trafiggere la porta bassanese. L’Ubroker si fa vedere in avanti con Ipinazar e Posito, ma è troppo poco per infliggere una rete all’attentissima difesa bluceleste, completamente riscritta dopo i tentennamenti di Gara-1. Appuntamento a gara-3 domenica sera sempre su Raiplay e questa volta si ritorna a Trissino, con inizio alle ore 18