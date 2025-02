Sarà una domenica a tutta boxe per la palestra 268R: sul ring dalle ore 15

BOXE – Sarà una data da ricordare quella di domenica 23 febbraio per 268R.

La palestra di Luca Rigoldi organizza, infatti, in collaborazione con Dynami boxe il primo evento dilettantistico che vedrà gli atleti salire sul ring per disputare degli incontri ufficiali di boxe.

L’appuntamento, a cui sono invitati tutti gli sportivi, si svolgerà appunto negli spazi di 268R, in Strada Saviabona, a Vicenza, con inizio alle ore 15.

“L’obiettivo è quello di organizzare eventi frequenti, che possano avvicinare sempre di più la città Vicenza alla nobile arte della boxe e, allo stesso tempo, creare un punto di riferimento per chi ama e pratica questo sport” spiega Rigoldi.

La boxe, infatti, non è solo uno sport individuale, fatto di tecnica e scontro fisico, ma rappresenta anche un potente strumento educativo. In un periodo storico come quello attuale, è fondamentale poter

offrire ai giovani un’occasione di crescita personale e disciplina. La boxe è anche un magnete per quei ragazzi che attraversano periodi difficili o si trovano a dover affrontare sfide nella loro vita quotidiana. Attraverso questa disciplina, i giovani possono canalizzare e controllare l’energia e l’aggressività, trasformandole in forza positiva.

“Per questo motivo – aggiungono gli organizzatori – la nostra volontà e il nostro impegno sono rivolti a

dare alla società uno strumento che possa favorire la crescita, l’autodisciplina e il rispetto, creando così una rete di sostegno e opportunità per tutti”.