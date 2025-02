La Civitus Vicenza attesa in 5 giorni dalla doppia sfida contro le squadre di Imola

BASKET SERIE B NAZIONALE – La Civitus Vicenza incontrerà nel giro di cinque giorni le due squadre di Imola: l’intenso calendario di Serie B nazionale propone prima la sfida alla Virtus al palaRuggi, poi l’Andrea Costa per il terzo weekend di fila di basket al palasport di via Goldoni. Sarà un crocevia decisivo dal momento che tutte e tre le compagini sono appaiate in classifica a quota 26 punti e arrivano da un momento positivo.

Si inizia mercoledì 19 febbraio, con inizio ore 20.30, in trasferta contro i gialloneri della Neupharma Virtus Imola, che hanno battuto 92-68 la Bakery Piacenza grazie ad una solida difesa e alla eccezionale prova da 37 punti di Masciarelli. Al palaRuggi i gialloneri cercheranno contro la Civitus il terzo successo consecutivo. All’andata la squadra di Ghirelli vinse 67-61 a Dueville. Nel turno infrasettimanale ci sarà anche il derby Mestre-Rucker mentre sono state rinviati al 26 marzo i match Ragusa-Agrigento e Lumezzane-Piacenza per i giocatori convocati in nazionale Ugochukwu Andrew Simon (Nigeria/Ragusa) e Laurent Zoccoletti (Svizzera/Bakery Piacenza).

Domenica 23 febbraio, alle ore 18, arriva a Vicenza l’UP Andrea Costa Imola, tornata alla vittoria superando la Fulgor Fidenza per 83-87 con l’esordio in panchina di Vecchi, bolognese di ritorno a Imola dopo essere stato vice in A2. Coach Angori si era dimesso a inizio febbraio dopo la sconfitta contro Desio. L’Andrea Costa ha aggiunto anche l’esperta ala Raucci nel roster, preso da Fabriano. Già battuta all’andata in Emilia, la Civitus proverà a bissare lo strepitoso successo casalingo ottenuto contro Mestre.