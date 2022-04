Tommaso Sandonà e Cesare Marchesin vice campioni regionali di fioretto

SCHERMA – Presenti in buon numero gli atleti del Circolo della spada in questo week end di gare a Gardolo per il campionato regionale veneto Under 14

Per i maschietti di fioretto i nostri due alfieri sono Tommaso Sandonà e Davide Berti. Nei gironi una ottima prestazione di entrambi Tommaso vince tutti gli assalti mentre Davide ne perde uno vittima dell’emozione di inizio gara.

Sono i primi della classifica dopo i gironi ed entrano direttamente nei sedici. Le dirette per arrivare negli otto sono superate facilmente per entrambi. Sia Tommaso che Davide vincono rispettivamente Trevisan di Belluno e Locallo di Malo con un netto 10 a 1.

L’entrata nei quattro è alla portata di entrambi. Sono giovani atleti con del talento che hanno solo da conoscersi e da sperimentare sensazioni ed emozioni. Davide è superato 10/9 da Bittante di Treviso mentre Tommaso supera 10/2 Rizzato di Padova. Tommy per la finale incontra Giarrizzo di Padova. Lo supera con un deciso 10/3.

L’avversario di Tommaso per la finalissima è Siega di Treviso. L’emozione fa brutti scherzi in particolare quando si sta vincendo. Tommy avrà sicuramento il tempo per imparare a gestirla. Vince Siega 10/8. Tommaso è vice campione regionale e Davide quinto. Bravissimi entrambi. Per le Bambine di fioretto tirano per la prima volta in una gara Matilde Cazzola e Chiara Zanellato che hanno iniziato quest’anno. Chiara fa una vittoria nei gironi mentre Matilde vi si avvicina mettendo quattro stoccate in un assalto. Nelle dirette vengono entrambe sconfitte ma mettono delle belle botte. C’è tutto lo spazio per migliorare e potersi confrontare alla pari con colleghe che hanno ben più anni di scherma alle spalle.

Nicolò Liotto tra i giovanissimi di fioretto ottiene una vittoria nei gironi e poi vince la prima diretta 10/8 per entrare nei sedici contro Bampi di Mogliano. Non riesce ad entrare negli otto (perde 10/1 contro Scarpa di Venezia), ma ha fatto il suo dovere e si è preso una bella soddisfazione risultando 16°. Bravo Nicolò !

Con le giovanissime di fioretto scendono in pedana per il Circolo Amanda Grisi e Laura Galla. Amanda conquista due vittorie nei gironi e anche Laura ne ottiene una. Amanda vince la prima diretta (10/8) contro Nobrutti di Treviso, nella seconda non riesce a superare Bedeschi di Verona ma può essere soddisfatta del suo 15^ posto.

Il sabato di spada vede tra le ragazze Elena D’Ascanio e Victoria Bracey. Elena è una “veterana” mentre Victoria, che ha iniziato quest’anno, è alla sua prima gara. Nei gironi Elena ottiene una vittoria, ma perde due assalti al 4 e tutti gli altri al 3 a dimostrazione di potenzialità che potrebbero esprimersi meglio mentre Victoria vince due volte. Sia Elena che Victoria entrano nelle sedici battendo rispettivamente Santello di Padova (15/6) e Faccincani di Verona (15/14). L’entrata nelle otto vede Victoria, che può comunque essere ben soddisfatta della sua gara, perdere 15/7 contro Crescentini di Treviso ed Elena essere superata (15/13, a dimostrazione che basta poco per salire ad un livello successivo) da Costan Dorigo di Belluno. In classifica finale Victoria è 13^ ed Elena 14^.

I nostri due allievi di spada sono Riccardo Zanin e Giuseppe Marin. Riccardo un “fiorettista prestato alla spada” conquista nei gironi quattro vittorie mentre Giuseppe, in una giornata negativa, non ne fa nessuna perdendone due al 4. Giuseppe si ferma per entrare nei sedici sconfitto 15/12 contro Mazzer di Treviso. Riccardo entra direttamente nei sedici e per gli otto incontra Nardi di Treviso vincendolo 15/11. Per la salita sul podio Riccardo deve superare De Donà di Belluno. Ci riesce e con un combattuto 15/14 è tra i finalisti.

La diretta per la finalissima è contro Kamennov di Verona. Riccardo non si vorrebbe accontentare, però deve arrendersi 15/13. Bravissimo, deve essere contento del suo meritatissimo terzo posto.

Nelle allieve di spada per il Circolo è alla sua prima gara Matilde Ruzzene. Dimostra di aver voglia e grinta ottenendo due vittorie nei gironi. Superando 15/10 Maranelli di Trento entra nei sedici mentre il passaggio nelle otto è bloccato 15/5 da Bonsi di Verona. Brava Matilde un ottimo 14° posto.

Nelle gare di domenica Cesare Marchesin difende il Circolo nei ragazzi di fioretto. Cesare tira bene nei gironi e vince tutti gli assalti. Entra direttamente negli otto e con un deciso 15/2, battendo Casson di Rovigo, accede alla finale. Un tirato e combattuto assalto, vinto 15/14, contro Binotto di Padova lo fa accedere alla finalissima. Cesare non riesce a mettere la ciliegina sulla torta perdendo, nella finale per il primo e secondo posto, 15/5 contro Buniato di Padova. E’ comunque vice campione regionale. Grande Cesare!

Tirano per le ragazze di fioretto Ginevra Faccioli e Elena D’Ascanio. Elena, che sabato ha gareggiato anche nella spada, fa una vittoria nei gironi mentre Ginevra due. Entrambe entrano nelle otto. Ginevra accede alle dirette per il podio battendo 15/10 Campara di Verona. Elena è fermata (15/6) da Konadu di Treviso. Elena termina settima mentre Ginevra si ferma al gradino più basso del podio sconfitta 15/5 da Casale di Treviso. Due coppe da tenere tra i trofei, bravissime!

Ultimo dei nostri fiorettisti in gara è Riccardo Zanin per gli allevi recente medaglia di bronzo, per la stessa categoria, nella spada. Riccardo conquista due vittorie nei gironi ed entra nei sedici. La sua diretta per entrare negli otto è vinta 15/12 da Marchesi di Verona e termina nono.

Nella spada tra i giovanissimi/e sono alla loro prima gara Tommaso Girotto e Anita Zanotto. Tommaso paga l’emozione e nel girone si avvicina solo una volta alla vittoria mettendo quattro botte e poi rimane nei trentadue sconfitto da Desantis di Padova. Anita supera meglio la tensione della prima gara e ottiene due vittorie nei gironi che avrebbero potuto essere anche tre. Vincendo con un combattuto 10/9 contro De Iaco di Venezia entra nelle otto. L’impresa di salire sul podio, perdendo 10/2 contro Vicentini di Verona, non si concretizza. Anita conclude la sua prima gara al settimo posto. Congratulazioni!

I sintesi in questa due giorni possiamo dire che il Circolo ha ben figurato nell’U14 a livello regionale. E’ stato presente con 16 atleti che, alcuni alle prime gare, hanno sempre dato il loro massimo. E’ forse mancato l’acuto ma con due secondi posti, due terzi posti, tre atleti negli otto e molti altri nei sedici si sta dimostrando una crescita complessiva tra i più giovani sia a livello numerico che agonistico che fa solo piacere. Bravissimi tutti e alle prossime gare ancora più forti!