PALLANUOTO SERIE C – Settebello di successi per la Rangers Pallanuoto Vicenza che “sommerge” 19-3 il Carpi in una partita mai in discussione e decisa dalle reti di Damiano e Scocchi (una tripletta ciascuno), Balbo, Parolin, Marotta, Santolin e Capasso (una doppietta a testa) e Polo e Simioni.