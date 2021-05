Il 7 giugno allenamento aperto delle Anguanas di roller derby alla ricerca di nuove skaters

ROLLER DERBY – Dopo 6 mesi di stop causa covid-19, la squadra vicentina di roller derby The Anguanas ha ripreso gli allenamenti al pattinodromo comunale di viale Ferrarin.

Il 7 giugno alle ore 21 l’allenamento sarà aperto a chiunque voglia cimentarsi in questo sport, come atleta o come arbitro. Un incontro aperto, in cui la squadra si mette a disposizione per spiegare le regole del gioco, far provare i pattini a chi lo desidera, coinvolgendo i partecipanti con alcune dimostrazioni pratiche. Il materiale (pattini e protezioni) sarà messo a disposizione dalla squadra, nel rispetto delle norme anti-covid.

Per praticare il roller derby non è necessario saper già pattinare. I nuovi atleti, maschi o femmine, dai primi allenamenti accedono a un percorso di formazione che permetterà loro di imparare le basi della pattinata e del gioco. Al termine del percorso, i nuovi skaters entrano a far parte della squadra e possono cominciare a disputare le prime partite.

Per informazioni e prenotazioni, visitate la pagina Facebook The Anguanas Vicenza Roller Derby o scrivere una mail a rollerderbyvicenza@gmail.com