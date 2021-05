Trivellato Racing sulla pista di Le Castellet nel GT4 Europeo per conquistare punti

MOTORI – E’ in vista il secondo round 2021 per Trivellato Racing by Villorba Corse a Le Castellet. Il team italiano torna in azione nella GT4 European Series sul circuito del Paul Ricard con due Mercedes-AMG GT4.

Dopo i primi punti incamerati in rimonta a Monza sulla numero 90, Francesco Guerra e Jody Vullo si ripresentano al via con l’obiettivo di affinare esperienza e performance complessive dell’equipaggio: il pilota bresciano campione italiano GT4 e il giovane milanese sono alla prima stagione insieme e nella serie promossa dalla SRO, che anche sulla pista francese presenta numeri di alto livello con una griglia di ben 44 auto. Tra queste anche la seconda Mercedes-AMG GT4 del team italiano diretto al muretto box da Raimondo Amadio: sulla numero 70 si alterneranno il campione britannico GT4 Jamie Caroline e il pilota svizzero Jean Luc D’Auria, entrambi alla ricerca del riscatto dopo il ritiro di Monza dovuto ad un contatto in pista.

Sui 5,8 km del Paul Ricard i turni ufficiali inizieranno sabato 29 maggio alle 11.55 con la disputa delle qualifiche mentre domenica gara 1 è alle 9.50 e gara 2 alle 15.35. Qualifiche e gare saranno trasmesse live su http://european.gt4series.com/ .

Il team principal Amadio: “L’atmosfera e il paddock del campionato sono sempre più interessanti. A Le

Castellet dobbiamo fare punti importanti per il campionato cercando di raccogliere il più possibile. Abbiamo

analizzato a fondo il round di Monza, anche in Francia i rivali saranno competitivi e numerosi, sarà

fondamentale non commettere errori e massimizzare il risultato in ogni gara”.