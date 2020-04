NUOTO – Nuovo impianto di ricambio d’aria alle piscine di viale Ferrarin

Palazzetto del nuoto di viale Ferrarin, presto un nuovo impianto per il ricambio d’aria della piscina coperta

Con due centrali ad alta efficienza energetica

Questa mattina la giunta ha approvato il progetto definitivo degli interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto di ricambio d’aria della piscina coperta di viale Ferrarin per una spesa complessiva di 250 mila euro.

“Si tratta di un intervento fondamentale per il corretto ricambio d’aria della piscina coperta – ha spiegato l’assessore con delega ai lavori pubblici e alle attività sportive Matteo Celebron –. Va eseguito durante l’estate in modo da poter contare su un nuovo impianto in concomitanza con l’avvio della prossima stagione invernale”.

Nel dettaglio, sarà sostituita la centrale di trattamento dell’aria, attualmente collocata negli interrati, in un’area non agevole dal punto di vista dell’accesso alla stessa e della relativa manutenzione, con due nuove centrali ad alta efficienza energetica che verranno collocate in una zona più funzionale. Saranno, quindi, posate nuove condotte metalliche per la distribuzione dell’aria.

Le due centrali garantiranno la continuità del servizio, anche se a regime ridotto, una maggiore flessibilità di utilizzo e una riduzione notevole dei condotti di distribuzione aeraulica.

Entrambe le centrali saranno corredate di recuperatori di calore a flussi incrociati in modo da ridurre il fabbisogno termico nei ricambi d’aria.

La società “Piscine di Vicenza S.p.A.”, gestore dell’impianto, si è accollata l’onere della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento, individuando negli ingegneri Giovanni Piovan e Loris Meneghini i professionisti incaricati dell’esecuzione.

Rientra, invece, nella competenza del Comune la realizzazione della manutenzione straordinaria in virtù della convenzione in essere con la società.