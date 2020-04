EMERGENZA CORONAVIRUS – Il Conte Paolo Marzotto aderisce all’iniziativa “PensACI”

Parte alla grande la raccolta fondi di “#pensACI”.

Paolo Marzotto, uno dei “conti volanti” della Mille Miglia e la moglie Caroline hanno deciso di aderire per primi all’iniziativa promossa da ACI Vicenza e rivolta agli anziani della nostra provincia e realizzata in collaborazione con Fondazione Marzotto ed URIPA (Unione Regionale Istituti per Anziani Regione Veneto), con il patrocinio della Provincia e del Comune di Vicenza e dei tre Panathlon di Vicenza, Bassano e Schio/Thiene.

La scelta di rivolgersi all’Automobile Club Italiano per questo atto solidale, riveste per Paolo Marzotto, che già sostiene in modo continuativo la Fondazione fondata dal padre Gaetano, anche un profondo significato simbolico oltre che etico, poiché ricorda come sia stato per anni uno dei protagonisti delle magiche stagioni legate ai primi circuiti automobilistici del Secondo Dopoguerra.

Da molti considerato il più veloce dei quattro fratelli di Valdagno che correvano su Ferrari, fra le altre gareggiò con onore a LesMans e nelle varie Mille Miglia che si sono succedute in Italia. Inoltre, si impose nel Giro delle Calabrie, il Giro di Sicilia, la Coppa delle Dolomiti, il circuito di Pescara e quello di Senigallia, oltre alla Salita delle Torricelle.