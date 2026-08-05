Gabriel Hidalgo vince il Trofeo Studio Azeta: Giovanni Peruffo si arrende in finale

TENNIS – E’ l’ l’argentino Gabriel Alejandro Hidalgo a mettere la sua firma sul Trofeo Studio Azeta, che si è concluso lunedì sui campi cittadini di Tennis Comunali Vicenza con una finale di ottimo livello davanti ad un pubblico numeroso.

E non è bastata la spinta del pubblico di casa a Giovanni Peruffo, che per il secondo anno consecutivo ha visto sfumare il successo che avrebbe avuto un sapore speciale anche perchè papà Roberto é lo sponsor del torneo.

Un duplice 6-4 il risultato a favore dell’argentino, 2.2 tesserato per il Tennis Club Ca’ del Moro, che ha confermato la solidità del suo gioco, con un rovescio in back che ha messo particolarmente in difficoltà il suo avversario, alla fine molto deluso ed arrabbiato per aver mostrato soltanto a tratti la qualità del suo tennis.

A premiare i finalisti il presidente di Tennis Comunali Vicenza Enrico Zen: “Bravissimo Gabriel Hidalgo – ha esordito – ma vorrei spendere due parole per Giovanni Peruffo, un giocatore che indossa i colori del nostro circolo da quando era bambino, passando per tutte le categorie per arrivare fino alla prima squadra, anche quest’anno in serie A1, di cui è ormai da anni uno degli elementi di punta, un vivaio che ci ha regalato grandi soddisfazioni e, sono sicuro, altrettante ce ne porterà in futuro. Questa è la seconda finale del Trofeo Studio Azeta che perde, ma ci riproverà per alzare la coppa”.

Al suo fianco il delegato della FITP Deri De Stefani, che si è complimentato con i due giocatori, ma anche con gli organizzatori per il numeri di iscritti, 113, con un 40% in più rispetto al 2025 e ben 42 Seconda categoria in tabellone (37 i Terza e 34 i Quarta categoria).

“Tennis Comunali Vicenza è un punto di riferimento per il tennis provinciale e regionale – ha dichiarato – e, al di là dei grandi campioni azzurri, è proprio in campi come questi che si vedono la vera passione e l’impegno, risultati di cui essere orgogliosi”.

Giudice arbitro del torneo Simone Zucchetti, che proprio lunedì festeggiava il suo compleanno, supportato da Valentina Mamich, Patrizia Frigo e Anatoliy Shevchyk.

Arbitro di sedia della finale (e delle due semifinali che lo hanno costretto agli… straordinari) Pierangelo Visentin.