Da giovedì 6 agosto la campagna abbonamenti del LR Vicenza è aperta a tutti

CALCIO SERIE B – A partire da giovedì 6 agosto inizierà la fase di vendita libera della campagna abbonamenti del LR Vicenza per la stagione 2026/2027.

Si informa che, nella fase di prelazione, sono andati esauriti tutti i posti messi a disposizione nel settore Distinti. Pertanto a partire dalle ore 10 di domani saranno disponibili parte dei posti dell’ex Curva Azzurra e alcuni posti in tribuna centrale.

Infine, si specifica che la vendita partirà contemporaneamente su tutti i canali, compreso l’online.

Per ulteriori info: https://www.lrvicenza.net/campagna-abbonamenti-2026-2027/