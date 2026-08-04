Silvia Martinello torna all’AS Vicenza alla guida dell’Under 17 Gold

BASKET FEMMINILE – Silvia Martinello torna all’A.S. Vicenza. L’allenatrice, classe 1973, già giocatrice biancorossa, torna sotto i Berici nelle vesti di capo allenatrice dell’Under 17 Gold, un’opportunità che l’allenatrice di Sarcedo ha colto al volo.

Da giocatrice, Martinello ha legato gran parte della sua carriera al Famila Schio, società in cui ha militato da quando aveva undici anni arrivando anche a calcare i parquet dell’Eurolega. Nel mezzo però, ha giocato anche a Vicenza, ottenendo una delle ultime promozioni in massima serie della squadra biancorossa, nel 2002. Appesi gli scarpini al chiodo, ha iniziato la trafila da allenatrice nel Minibasket Alpo, prima di tornare a Schio e guidare la nazionale Under 23 di 3×3 e Marano in Serie B. Nel 2020, l’avventura a Treviso come capo allenatrice in A2 e poi come responsabile del settore giovanile. Ora, come detto, il rientro a Vicenza.

“Sono molto contenta di essere tornata – ha dichiarato Martinello, appena rientrata a Vicenza -. Ritrovo una società solida e con voglia di crescere, oltre che amici e colleghi, come Sandro Sinigaglia, che mi hanno accompagnato nei primi passi della carriera. È bello lavorare di nuovo con persone che conosci e con voglia di costruire. Gli stimoli qui sono tanti e ho già intravisto potenziale nelle ragazze che andrò ad allenare l’anno scorso, quando le abbiamo affrontate con Treviso. Io e Sandro abbiamo grandi progetti e ottime idee, l’intenzione è quella di fare un gran lavoro. Credo molto nella collaborazione e nel lavoro di staff. Cercare di comunicare tra di noi sarà fondamentale per far crescere le ragazze il più possibile, in modo tale che diventino delle giocatrici in fretta”.