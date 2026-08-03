Il LR Vicenza presenta la nuova prima maglia “firmata” hummel

CALCIO SERIE B – E’ stata la straordinaria cornice del Teatro Olimpico ad ospitare lo shooting per presentare la prima maglia della nuova stagione del LR Vicenza “firmata” hummel, il prestigioso marchio di abbigliamento sportivo.

La divisa home nasce da un concept che valorizza gli elementi più riconoscibili dell’identità biancorossa, reinterpretandoli con un linguaggio visivo contemporaneo. Le linee pulite, il design essenziale e l’utilizzo di materiali di ultima generazione conferiscono alla maglia un carattere moderno, un simbolo che unisce innovazione estetica e fedeltà alla tradizione, confermando ancora una volta il legame profondo tra il Club, la sua storia e la città.

La prima maglia sarà disponibile all’acquisto sullo store online a partire da ora e nei punti vendita fisici L.R. Vicenza nei giorni di apertura.

La società desidera ringraziare il Comune di Vicenza e il Teatro Olimpico per aver messo a disposizione gli spazi utili alla realizzazione degli shooting.